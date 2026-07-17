Periodista se hace viral tras insólita reacción cuando una cucaracha le camina por el pecho en vivo

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La comunicadora Rachel Menitoff vivió un momento tenso durante una transmisión en vivo al ser sorprendida por una insólita cucaracha voladora. Pese a la presencia del insecto en su cuerpo, la profesional mantuvo total serenidad, logrando completar su reporte informativo sobre el calor.

Profesionalismo ante la adversidad

El incidente ocurrió este miércoles en Sherman Oaks, mientras la comunicadora reportaba los efectos de las altas temperaturas registradas en California. Un insecto de gran tamaño aterrizó sobre su pecho y recorrió su ropa ante la mirada atónita de sus compañeros y la audiencia televisiva.

El profesionalismo demostrado por la reportera evitó que la transmisión se interrumpiera. La comunicadora prefirió concentrarse en el contenido de su informe, ignorando la presencia del animal que trepaba por su vestimenta, demostrando una notable capacidad para gestionar situaciones de emergencia.

Tras finalizar la conexión en directo, la reportera pudo liberarse del insecto tras recibir el pase de salida al aire. El equipo técnico presente en el lugar no tardó en bromear sobre la inusual situación, resaltando la destreza mostrada durante los minutos previos a este cierre.

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

Desafíos en exteriores

El fenómeno de los insectos atraídos por fuentes de calor artificial es un factor que los reporteros deben considerar seriamente. Durante las jornadas de clima extremo, la iluminación necesaria para la televisión se convierte en un imán para diversos ejemplares, complicando notablemente el desempeño de las labores diarias.

La preparación ante estas circunstancias para mantener la concentración en la presentación de datos técnicos del reporte es fundamental. Los periodistas deben procesar información compleja sobre temperaturas, alertas de seguridad y condiciones meteorológicas, mientras gestionan simultáneamente ante cualquier distracción física que ocurra dentro de su entorno de trabajo.

La reportera logró mantener la calma ante la presencia del insecto.

La historia de Rachel Menitoff será recordada como una muestra de integridad profesional frente a la adversidad ambiental. Este incidente destaca la importancia de la preparación mental y la experiencia acumulada durante años de trabajo constante en las calles, donde lo inesperado siempre suele ocurrir.

En el reporte sobre el calor extremo, y otros temas abordados en la cadena KTLA, la periodista Rachel Menitoff logró mantener el control tras enfrentar a la cucaracha voladora en plena transmisión en vivo en Sherman Oaks, Los Ángeles. Este hecho resaltó la disciplina necesaria para realizar reportajes informativos bajo condiciones ambientales complejas, asegurando la calidad del mensaje para los televidentes.