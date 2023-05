Hidrante de incendio se rompe y choferes aprovechan para lavar sus autos

Las personas no desaprovechan las oportunidades que se presentan en el día a día, y esta vez quedó demostrado en un video que se viralizó en Tiktok, donde se muestra como una boca de incendio que al parecer estaba rota, es usada por varios conductores que pasaban por allí para lavar sus autos aprovechando la gran cantidad de agua que se estaba desperdiciando.

El video que pertenece a la usuaria Grisela Washz no tiene descripción alguna, pero al parecer fue grabado en China, pues en el fondo del video se muestra una furgoneta que lleva una publicidad en el idioma chino. También es importante destacar que la cuenta de Tiktok que lo publicó tiene más de 9 millones de seguidores y parece estar dedicada a subir contenido de videos virales.

El video que solo dura 17 segundos y fue grabado desde la ventana de un edificio cercano empieza mostrando como sale abundante agua del hidrante de incendios, y el primero en acercarse fue un auto de color gris claro; se aprecia que se acerca lentamente con las ventanas cerradas y se queda bajo el agua aproximadamente 3 segundos para luego seguir su camino.

El video se cortó segundos más adelante y luego mostró que ya se había formado una larga fila de carros que estaban esperando para ser lavados de forma gratuita por el grifo, en total se ve que habían 4 carros esperando para ser lavados, y uno ya se estaba yendo.

El video se ha vuelto viral en la red social china TikTok, pues ya cuenta con más 1 millón de "me gusta" y 15 millones de visualizaciones. Además, los usuarios no dudaron en bromear sobre el video en los comentarios.

"Las oportunidades no se pierden", "Hay que ahorrar lavadero es gratis", "Claro no hay que desperdiciar el agua. Yo también hubiera hecho cola", "Sacando provecho de la situación", "Eso sí es aprovechamiento de los recursos", "Alguien que me diga si demasiada agua no es malo para los autos", se lee en la sección de comentarios.