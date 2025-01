Hombre pasó 48 años aguantando las reiteradas infidelidades de su mujer: "La perdoné por mis hijos"

Un hombre llamado Jesús reveló que pasó 48 años aguantando las reiteradas infidelidades de su mujer por "el bien de sus hijos". Su caso que relató durante una entrevista en un programa televisivo generó el debate de los internautas en redes sociales.

Jesús llegó hasta el set del programa 'Y ahora Sonsoles' para contar su impactante historia y los problemas que afrontaba su relación. Contó que él y su exmujer estaban casados más de 40 años, pero después de varias infidelidades y traiciones decidió que era momento de "cortar por lo sano".

La primera infidelidad que descubrió de la mujer que consideraba "el amor de su vida" fue con el celador de un hospital donde habían ingresado a su segundo hijo por una pulmonía. Aparentemente, la mujer aprovechó los cinco días que estaba internado el menor para "cumplir con sus fantasías".

"Ella aprovechó (con el celador) y de alguna manera, me lo contó. (...) Yo lo vi normal y luego la vi", expresó el señor de avanzada edad, dejando desconcertados a todos en el set de televisión español.

A pesar de que se enteró del engaño, él no dudó en perdonarla, creyendo que sus disculpas eran sinceras y podía cambiar con el tiempo. Sin embargo, ello no sucedió y siguió descubriendo que su esposa seguía 'sacando los pies del plato'.

Jesús, de 86 años, relató que otra traición ocurrió cuando montaron una tienda: "ella se acostó con todos los distribuidores: panadero, frutero, repartidor de yogures". Debido a esta situación que le generó inseguridades en su vida, decidió que lo mejor era cerrar el negocio.

"Yo he trabajado toda la vida en el campo y llegaba a mi casa molido. (...) No es que le perdone, es que le pregunto, cambiaba de conversación. (...) 48 años le perdoné, años de mentiras y engaños por mis hijos porque no quería que lo maltrataran otros", agregó, a la vez que relataba que recibía llamadas a su celular, pero cuando él respondía nadie hablaba del otro lado, ya que eran los amantes.