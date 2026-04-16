¡Insólito! Hombre recibe invitación a boda, pero descubre que solo era para verla por Instagram

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven se volvió viral en redes sociales tras revelar la peculiar invitación que recibió para el matrimonio de una amiga. Aunque fue considerado dentro de la celebración, no podía asistir de manera presencial. En su lugar, debía seguir cada detalle de la boda a través de Instagram, como un "espectador digital".

Invitación a "boda digital" genera polémica

Según contó en un video, la curiosa propuesta lo tomó por sorpresa, por lo que decidió consultar directamente con la novia para entender la situación. Fue entonces cuando ella le explicó que el motivo principal era la falta de espacio en el lugar del evento, lo que obligó a reducir la lista de invitados físicos.

Sin embargo, lejos de dejarlo completamente fuera, los novios optaron por incluirlo de una manera distinta. Le ofrecieron un "pase oficial de espectador digital", que le permitiría acceder a contenido exclusivo de la boda. De esta forma, podría sentirse parte del momento, aunque a la distancia.

La invitación contemplaba beneficios como acceso a "Close Friends" en Instagram, transmisión en vivo de la ceremonia y una cobertura minuto a minuto de la recepción, el primer baile y la fiesta. Es decir, una experiencia pensada para seguir cada instante desde el celular.

Como era de esperarse, el caso no tardó en viralizarse y generar todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios consideraron la idea innovadora e inclusiva, otros la calificaron como una forma elegante de exclusión, abriendo así un intenso debate en redes sociales.

Novio protagoniza blooper en boda

El curioso hecho ocurrió en Brasil, cuando el sacerdote estaba dando las palabras finales para unir en matrimonio a una pareja que se casó en lo que parece ser lo alto de una colina. En ese momento, el religioso levantó la mano en señal de bendición, como normalmente se suele hacer durante una misa.

Sin embargo, el novio, en medio de los nervios, entendió que el sacerdote le estaba haciendo una señal de amigos, por lo que estrechó su mano en lo alto, para inmediatamente darse cuenta de que había cometido un error. El hecho no pasó desapercibido ni para la novia ni para los invitados.

Rápidamente, los novios cerraron los ojos e intentaron contener la risa, mientras una invitada sonrió también reaccionaba al darse cuenta del blooper que había cometido. El sacerdote mantuvo la compostura en todo momento y, aunque empezó a sonreír sutilmente, continuó la ceremonia, uniendo en matrimonio a la feliz pareja.

No cabe duda que las bodas son un universo lleno de posibilidades pero también de sorpresas. Desde las invitaciones hasta los contratiempos que se pueden presentar en el día del evento, son cosas que se viralizan en redes sociales y generan debate.