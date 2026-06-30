Sacerdote aconsejó a una novia no casarse tras leer las EXIGENCIAS del prometido: "Hija mía, abre los ojos"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un sacerdote causó polémica en redes sociales tras aconsejar a una novia a reflexionar sobre si seguir o no con su boda tras conocer la lista con las exigencias que le realizó su prometido para ser la "esposa perfecta". El caso se volvió viral rápidamente.

Sacerdote pidió a una novia que reconsiderara su boda

El consejo de un sacerdote a una novia antes del matrimonio desató una ola de comentarios. De acuerdo a lo revelado, el momento que se volvió viral y causó la sorpresa de muchos se registró en el estado brasileño de Minas Gerais.

Durante un sermón, el padre Chrystian Shankar, conocido por dar consejos sobre relaciones durante las misas y que cuenta con más de 5 millones de seguidores en redes sociales, no dudó en aconsejar a una novia para que reconsiderara su matrimonio tras detectar algunas señales de alerta en su relación.

El líder religioso de la diócesis de Divinópolis descartó las versiones difundidas en las que aseguran que él de forma tajante le pidió a la novia cancelar definitivamente su boda, sino que solo le pidió reflexionar si consideraba que su prometido era el adecuado para compartir su vida, puesto que antes de la ceremonia, le habría entregado una lista enumerando 13 actitudes que ella debía cambiar.

Padre aclara polémico consejo: Caso se volvió viral en redes

Según precisó el sacerdote, la pareja acudió a él en busca de orientación prematrimonial: mantuvo dos encuentros por separado para evitar conflictos. En ese momento al ver que el novio le pedía a su pareja cambiar para "ser la esposa perfecta", Shankar no dudó en aconsejarle a la mujer reconsiderar su boda, ya que todo apuntaba a que la unión no funcionaría.

Al relatar la historia a los fieles, el sacerdote afirmó haber percibido señales de desequilibrio en la relación de la pareja durante sus encuentros con ellos.

"Me dijo: 'Padre, mi novio me dio esta lista'. Tenía 13 puntos. Le pregunté: '¿Qué son esos?'. Ella respondió: 'Son las cosas que tengo que cambiar para que se case conmigo'", relató. "Pregunté: '¿Le diste la lista? ¿Cuántos puntos hay?', y ella respondió: 'No, él dijo que no hacía falta cambiar nada'", agregó.

Ante semejante respuesta, aconsejó que la boda no se celebrara. "Hija mía, abre los ojos mientras aún hay tiempo. Está claro que esto no va a funcionar". Asimismo, el padre precisó que se dio cuenta de que el novio era "soberbio".

O padre Chrystian Shankar, conhecido por seus conselhos sobre relacionamentos, viralizou após revelar um caso inusitado.



Durante uma pregação, ele contou que orientou uma noiva a desistir do casamento depois que o noivo apresentou uma lista de exigências para a vida a dois. pic.twitter.com/PsWQdbvY3P — CuscoB22 (@CuscoB222) June 27, 2026

Caso en Brasil se volvió viral y generó polémica

Al volverse polémico el caso, el sacerdote Chrystian Shankar aclaró algunos de los cambios que el prometido le exigía a la novia si deseaba casarse con él:

El joven evitaba cualquier tipo de interacción con la familia de su prometida y delegaba en su madre la supervisión constante de su relación.

de su prometida y delegaba en su madre la supervisión constante de su relación. El prometido mostró resistencia al diálogo y negación de cualquier posible error de su parte.

El sacerdote reconoció que no sabe con exactitud qué pasó luego en la pareja, pero hay algo que sí tiene comprobado: la boda no se celebró. "Ella se deshizo de uno", concluyó. El caso cobró notoriedad después de que el padre relatara la dinámica entre la pareja durante la confesión y los preparativos para el matrimonio.

Es así como en redes sociales se volvió viral el consejo de un sacerdote en Brasil: aconsejó a una novia que desistiera del matrimonio después de que el prometido presentara una lista de exigencias para que ella sea la "esposa perfecta".