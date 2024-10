¡INCREÍBLE! Perrito es captado en la cima de PIRÁMIDE en Egipto y las redes estallan: "Tutanperrón"

17/10/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un insólito hecho ha sacudido las redes sociales en las últimas horas. El video de un perrito en la cima de una famosa pirámide de Egipto, captó la atención de miles de cibernautas, debido a lo peculiar que resultó verlo en dichas circunstancias. ¿Qué pasó exactamente en este nuevo suceso viral?

Perrito escala en pirámide de Guiza

El atleta de aventura Marshall Mosher, quien es creador de contenido en redes y comparte sus travesías por el mundo, fue quien captó el preciso momento del can deambulando por la estructura milenaria, considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

A bordo de un parapente, Mosher grabó parte del recorrido que realizó el intrépido perrito, quien no escatimó el riesgo y se atrevió a escalar las rocas de la pirámide, llegando a la cima con mucha agilidad.

"Ayer, vi un perro en la cima de la Gran Pirámide, Kefrén, que se volvió viral y la gente sospecha que podría ser la encarnación física de Anubis, el antiguo dios egipcio de los muertos que a menudo se representa con la cabeza de un chacal ", mencionó el aventuro en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con el perrito viral?

Alertado por la situación Marshall volvió a volar el cielo egipcio, para comprobar si el can seguía arriba. No obstante, grande fue su sorpresa al detectar que ya no se encontraba. Preocupado, el aventurero fue en búsqueda del animalito, esperanzado con verlo para verificar que se encontraba bien.

Tras una intenso vuelo en el parapente, Mosher divisó nuevamente al perrito, quien subía y bajaba con mucha tranquilidad. "Después de volver a subir para buscarlo, volvimos a verlo corriendo hacia abajo. Al parecer, vive allí", escribió en otra publicación.

Muchos de sus seguidores, quienes estuvieron al tanto de los alcances de su misión, se mostraron satisfechos de saber que el perrito se encontraba en buen estado. Pero eso no es todo, ya que el parapentista mostró que aquel can no era el único en dicha zona. Muchos perritos callejeros suelen acudir a estos lugares como refugio, algo común para los lugareños.

Usuarios en las redes estallan

Tras la difusión del video, este tuvo una inmediata viralización en las plataformas digitales. Los cibernautas quedaron atónitos al saber que el animalito logró tal hazaña, destacando su proeza y agilidad.

Como era de esperarse, algunos reaccionaron de forma divertida, compartiendo hilarantes comentarios y algunos memes. "Ingobernable Firulais", "Se creía Tutanperrón", "Creo que se olvidó agradecerle a Beyoncé" y "Es un dios egipcio, más respeto", fueron algunas de las opiniones.

Fue así que un perrito, quien fue visto en la cima de una pirámide egipcia, se volvió viral en las redes sociales. ¡Todo un aventurero!