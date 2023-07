¡Enternecedor! Perrito se sube al micro siguiendo a su dueña

19/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos compartidos en las redes sociales se muestran los casos más sorprendentes y enternecedores donde los perritos son los protagonistas. Es así como un clip subido por la cuenta de @baabyprincss, en la famosa plataforma china de TikTok, se ve cómo un 'amigo de cuatro patas' sube a un micro siguiendo a su dueña.

Amor perruno

El material audiovisual, de 12 segundos de duración, nos muestra un cachorro que escapó de casa al ver que su dueña lo dejaba solo, y terminó acomodándose en un asiento del micro donde ella viajaba, generando que muchos pasajeros se mostraran sorprendidos por su 'inteligencia'.

"Perrito que subió solito a la micro y se sentó", se lee en la breve descripción del video, que logró alcanzar las 98 mil visualizaciones.

A través de esta escena, muchos internautas recalcaron la gran inteligencia que tienen muchos animales para llamar la atención de sus dueños, aunque este pequeño 'peludito', trató de castigar a su propietaria con su indiferencia, como si no la conociera en el trayecto.

Al parecer, la señora no tuvo otra opción que descender del vehículo y llevar consigo a su can para dejarlo en casa, sano y salvo con el resto de sus familiares.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos por la escena.

"Por lo menos sabe que micro tomar para salir y regresar de su casa", "una vez se subió uno al corredor rojo, fue tierno porque le respetaron el asiento", "se subió sin pagar pasaje. Agárrenlo", "también quería salir a pasear. Dios lo bendiga perrito hermoso", "me ha pasado 2 veces y siempre bajo a los perritos para que no se pierdan", "hasta el perrito la evadió", "el perrito: ah, caray ya no puedo ir de paseo", "hermosura, tremendo", "hasta el perrito sabe andar en micro y yo no", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Fidelidad y lealtad

De este modo, 'Firulais' se ha ganado el corazón de millones de usuarios en las redes sociales tras ser visto subiendo a un micro en su intento de encontrar a su dueña y no dudar en acomodarse en un asiento como si se tratara de un pasajero más. Así, los animalitos nos demuestran, una vez más, que son amigos del hombre por su fidelidad y lealtad.