Papa León XIV sorprende con curioso gesto al despedirse de los fieles en Buenos Aires: ¿Qué hizo?

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El papa León XIV protagonizó un momento curioso durante su visita a Buenos Aires, Argentina, cuando salió a saludar a los fieles que lo esperaban frente a la Nunciatura Apostólica. El sumo pontífice realizó un gesto con las manos para indicar que necesitaba descansar tras sus actividades.

¿Qué hizo el papa León XIV frente a los fieles?

El episodio ocurrió tras la noche del lunes 9 de noviembre, cuando varias personas se reunieron en los exteriores de la residencia donde se hospedaba el santo padre. León XIV se acercó para saludarlas y compartir unos momentos antes de retirarse a descansar.

El gesto que llamó la atención fue cuando juntó las manos y las colocó junto a su rostro, simulando la posición de una persona dormida. De tal forma, el papa comunicó que había llegado el momento de descansar luego de su jornada que incluyó diferentes encuentros y celebraciones religiosas.

NO PUEDE SER.



El Papa Leon XIV salió a bendecir a la gente y les hizo gesto de que se iba a dormir. Logro que hasta el subcomandante de la Guardia Suiza se riera (el alto de atras que es super serio)



Es una genialidad jajajajajajajajajajja pic.twitter.com/6lQ2Gk7SQh — Poirot (@Argenpoirot) November 10, 2026

Asimismo, el papa también saludó desde el balcón y luego bajó a la vereda para acercarse a las personas que esperaban su presencia. En dicho encuentro, su gesto provocó risas entre los asistentes y uno de sus guardias.

El papa también levantó la mano para despedirse de los presentes y expresarles su agradecimiento por el recibimiento que tuvo durante su estadía en el país gaucho.

La extensa agenda que cumplió durante su visita a Argentina

Antes de pasar por ello, el papa León XIV desarrolló una agenda que incluyeron actividades religiosas, sociales y reuniones institucionales. Entre estas destacó su visita al Cottolengo Don Orione, ubicada en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad.

Tras ello, encabezó una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, donde se congregaron numerosos fieles. Asimismo, participó en un encuentro con empresarios, sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Vaticano informó que el papa León XIV sostuvo una reunión con cinco víctimas de abuso por el clero en el marco de su segundo día en Argentina. Les expresó su compañía y compromiso.



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La jornada continuó con una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración en vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Más tarde, el papa compartió una cena con los obispos argentinos antes de regresar a la Nunciatura Apostólica.

Su salida nocturna permitió que las personas reunidas en los exteriores pudieran verlo nuevamente. El saludo, acompañado del gesto de dormir, se convirtió en uno de los momentos más comentados de su segunda jornada en Argentina.

De esta manera, el papa León XIV cerró su jornada en Buenos Aires con un saludo a los fieles, luego de participar en diversas actividades religiosas y encuentros oficiales durante su visita al país sudamericano.