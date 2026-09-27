¿Quién es Cocardo? La nueva historia de "frutinovelas" con inteligencia artificial que ha causado intriga

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El universo de las redes sociales ha sido conquistado nuevamente por el fenómeno adictivo de las "Frutinovelas", miniseries audiovisuales creadas mediante herramientas de inteligencia artificial donde frutas y verduras con rasgos humanos protagonizan dramas cargados de pasión, traición, celos y un marcado humor negro.

Entre las tantas tramas que circulan en plataformas como TikTok e Instagram, la historia de Cocardo y sus helados —también conocida como La nieve de Lima— se ha posicionado como el eje de esta tendencia masiva.

Una trama oscura y de suspenso

Cocardo es un personaje ficticio con apariencia de coco antropomórfico que atiende un negocio de helados. El argumento toma un rumbo oscuro cuando Lima, otro personaje del universo frutícola, queda atrapada por accidente en un congelador.

Al descubrir que Lima posee una inusual capacidad de regeneración física, el coco aprovecha esta cualidad para elaborar sus productos, desencadenando un próspero pero siniestro sistema de producción de helados.

A medida que el relato avanza, otros personajes como Fresa, Durazna, Uva, Naranja y Banana terminan atrapadas. Además, Cereza, quien buscaba descubrir el origen de los sabores, descubre a las demás frutas atrapadas y, lejos de alertarse, resulta ser un personaje igual o más siniestro al ver en ello una oportunidad de negocio, buscando poco a poco tomar el control de la heladería.

La trama quedó en suspenso

El impacto de este melodrama vegetal ha alcanzado cifras estratosféricas, registrando episodios que superan los 50 millones de reproducciones y detonando un alud de memes, reacciones y teorías entre la audiencia. Sin embargo, la atención de los usuarios se intensificó tras la sorpresiva suspensión de la cuenta @frutasalocadas en TikTok, la cual agrupaba a más de 3.4 millones de seguidores.

Aunque la red social no ha emitido una explicación oficial sobre la sanción, la comunidad especula que el cierre estuvo motivado por denuncias relacionadas con la temática de "canibalismo" entre frutas.

Cuenta de la serie quedó suspendida.

A la par del cierre del perfil, la red se inundó de falsos rumores que aseguraban la "muerte" del personaje principal en tiroteos o congelado, acompañados por montajes de supuestos funerales. Pese a la desinformación generada por finales alternativos creados por los propios fanáticos, no existe confirmación oficial sobre la muerte de Cocardo.

Debido a ello, la secuencia de capítulos originales continúa siendo buscada y redistribuida de forma masiva por los usuarios en otras redes como Instagram y Facebook.

Así, el fenómeno de Cocardo y las Frutinovelas demuestra el potencial de la inteligencia artificial combinada con el formato de video corto para transformar premisas surrealistas en auténticas narrativas. Más allá de las censuras y la desinformación en torno a la suerte de sus personajes, la movilización de la comunidad para rescatar sus episodios asegura que las intrigas del coco heladero sigan marcando la pauta del entretenimiento viral.