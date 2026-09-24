Hombre deberá pagarle a su exesposa durante seis años porque postergó su carrera para cuidar a su hija

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un tribunal de justicia ordenó a un hombre pagar una compensación económica mensual a su exesposa durante seis años, debido a que ella postergó su carrera profesional y laboral para dedicarse al cuidado de la hija. El caso se volvió viral y generó el debate en redes sociales.

¿Por qué deberá pagarle a su exesposa por seis años?

Muchas parejas deciden sellar su amor en el altar. Sin embargo, pese a que se juraron amor eterno en las buenas y en las malas, con el pasar de los años, en algunos casos, la relación se va deteriorando hasta el punto de optar por el divorcio. Así fue el caso reportado en Argentina.

De acuerdo a los hechos que se viralizaron en las redes sociales, una pareja se graduó como profesional en 2002 y se casaron un año después. En 2005 nació su hija y la convivencia continuó hasta 2017. En ese periodo, ambos conservaron sus trabajos. La mujer se desempeñó en instituciones públicas y avanzó con una especialización, mientras que el hombre amplió su trabajo al sector privado hasta llevar una maestría y generar más ingresos económicos.

Después del divorcio, la mujer sostuvo que ella no pudo desarrollarse más profesionalmente debido a que las tareas de cuidado de su pequeña la limitó a poder capacitarse.

Inesperada decisión judicial tras el divorcio de una pareja

La mujer había reclamado una compensación económica de tres millones de pesos argentinos, pero su pedido fue rechazado en primera instancia por falta de pruebas suficientes sobre una postergación profesional concreta.

La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata consideró que ese análisis era insuficiente y sostuvo que para determinar si existe un desequilibrio económico también debe reconstruirse la trayectoria de cada integrante de la pareja y el modo en que se distribuyeron las tareas familiares.

Es así como los jueces concluyeron que la exesposa conservó su autonomía económica y continuó ejerciendo su profesión, pero que su crecimiento laboral fue comparativamente menor como consecuencia de las responsabilidades de cuidado asumidas durante el matrimonio.

Se divorciaron y él deberá pagarle compensación económica por seis años por la postergación de su carrera profesional.

¿Cuánto deberá pagar mensualmente a su ex?

Los jueces establecieron así una renta mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil durante 72 meses (seis años): el SMVM vigente en agosto de 2026 es de 376.600 pesos, monto de referencia que se actualiza junto con cada suba oficial del salario mínimo. La decisión se apoya en una figura prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación, en Argentina: la compensación económica, precisado en el artículo 441.

El pago también podrá realizarse de manera anticipada. Si alguna cuota queda impaga, se aplicarán intereses de acuerdo con la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El tribunal impuso las costas de ambas instancias al demandado, al resultar vencido en el proceso.

De esa manera, se reportó que un hombre deberá pagar una compensación económica por seis años a su exesposa debido a que postergó su carrera para cuidar a su hija.