Dos futbolistas fueron expulsados por jalar el cabello de un rival: insólita escena en la Concacaf

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un curioso episodio se registró durante un partido de fútbol, luego de que dos futbolistas fueran expulsados por una misma acción: sujetar y jalar el cabello de un jugador rival. La escena se volvió viral en las redes sociales.

¿Por qué fueron expulsados los dos futbolistas?

Un momento verdaderamente insólito y poco antes visto se registró en el fútbol internacional durante el partido entre Antigua y Barbuda y Anguila por la Liga de Naciones de la Concacaf.

De acuerdo a la escena difundida en redes sociales, se observa cómo en el encuentro deportivo disputado entre Antigua y Barbuda y Anguila, el 26 de septiembre en el estadio Sir Vivian Richards, la mirada de los hinchas fueron hacia dos jugadores, cuando el marcador ya favorecía a Antigua y Barbuda por cinco goles.

Aedan Scipio, de 36 años, futbolista de Anguila, ingresó al terreno del juego en el minuto 69 como remplazo y rápidamente se convirtió en protagonista. El atacante sorprendió a todos y no precisamente por su habilidad en el balompié, sino por su larga cabellera, de aproximadamente 1.5 metros de longitud, que casi le llegaban hasta los talones.

Insólita escena en Concacaf: Antigua y Barbuda vs. Anguila

Solo unos minutos después del ingreso de Aedan Scipio al partido, ocurrió la primera expulsión. En el minuto 72, Keon Greene, de Antigua y Barbuda, sujetó el cabello de Scipio cuando defendía un balón en su propia área. El árbitro consideró la conducta merecedora de tarjeta roja y el futbolista tuvo que abandonar el campo.

La expulsión de Greene no evitó que la situación volviera a repetirse. Minutos más tarde, Shalon Knight también tomó a Scipio de sus rastas y terminó viendo la tarjeta roja por la misma conducta, lo que ocasionó que Antigua y Barbuda terminara el encuentro con nueve jugadores.

⚽️ Insólito momento en la Concacaf Nations League: dos futbolistas de Antigua y Barbuda terminan expulsados por jalar el cabello de un rival de Anguila.



El mediocampista Aedan Scipio ingresó al terreno de juego en el minuto 68 portando sus características rastas de más de 1.5... pic.twitter.com/a05Y9sSWFe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

Inesperada escena en la Concacaf generó el debate en redes

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y escaló mucho más allá del ámbito deportivo. Cientos de usuarios en X, no dudaron en cuestionar a los jugadores por su accionar en pleno partido de la Concacaf, mientras que otros pidieron a la federación reglas para impedir que futbolistas ingresen con tremendas cabelleras.

"Con tremenda colota, deberían prohibirles el cabello tan largo", "ese jugador también se pasa de ridícuo con ese cabello tan largo, debería haber una norma para evitarlo", expresaron.

En conclusión, el partido entre Antigua y Barbuda y Anguila no solo quedó marcado por el contundente 5-0, sino también por las dos expulsiones que protagonizaron Keon Greene y Shalon Knight tras sujetar el cabello de Aedan Scipio.