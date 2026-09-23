Diputado argentino es acusado de consumir sustancias ilícitas en plena sesión: esta fue su respuesta

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video de una sesión legislativa en Entre Ríos volvió a circular en redes sociales y generó acusaciones contra el diputado Juan Manuel Rossi por supuesto consumo de drogas. El legislador negó esa versión, explicó que utilizaba un lapicero y ofreció realizarse un examen toxicológico.

¿Qué ocurrió durante la sesión?

Las imágenes corresponden a una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos provincial realizada el 29 de julio. Allí se puede ver como Rossi aparece sentado durante la intervención de otra legisladora y realiza un movimiento que usuarios interpretaron como un supuesto consumo de sustancias.

La acusación es falsa porque en la transmisión oficial no se observa ninguna sustancia. El medio verificó que el video corresponde a aquella sesión legislativa y recogió la explicación de Rossi, quien sostuvo que utilizaba un lapicero durante ese momento de la sesión.

Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome "falopero". En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo.

Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer... pic.twitter.com/6snmQ3NJok — Juan Manuel Rossi (@juanrossips) September 22, 2026

"Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome 'falopero'. En el video original se ve con claridad que es una birome (lapicero), la cual uso para rascarme el ombligo", afirmó.

El legislador compartió en redes su explicación después de que el fragmento comenzara a difundirse nuevamente. Rossi sostuvo que el objeto que aparece en las imágenes era un lapicero y negó haber consumido drogas durante la sesión de la Cámara de Diputados entrerriana.

Rossi negó las acusaciones y ofreció un examen

Rossi también cuestionó la difusión de las acusaciones y vinculó la circulación del video con sectores del peronismo entrerriano. Según el funcionario, se trataría de una operación destinada a afectar su imagen. Esas afirmaciones corresponden al diputado y no fueron presentadas como hechos comprobados directamente.

El diputado desmintió la acusación.

Además, el diputado propuso someterse a un examen toxicológico para responder a las acusaciones. Su planteamiento fue publicado junto con el descargo difundido en redes sociales, donde cuestionó a quienes atribuyeron al video un supuesto consumo de cocaína durante la sesión legislativa de ese día.

"Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos", indicó.

La circulación del video volvió a colocar a Rossi en el centro de una controversia política y digital. La secuencia fue compartida con acusaciones sobre un supuesto consumo de drogas, pero la verificación de Chequeado determinó que esa afirmación no corresponde con lo observado públicamente.