Joven coreano se hace viral por cantar "Gangnam Style" en español: así suena la canción de PSY

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Sang Won Kim, creador de contenido surcoreano, sorprendió en redes sociales al interpretar "Gangnam Style" en español, una adaptación del famoso tema de PSY lanzado en 2012. El video incorporó la letra traducida y rápidamente consiguió millones de reproducciones, comentarios y reacciones entre usuarios hispanohablantes.

Una adaptación que llegó a millones

Kim, conocido como @holayosoysang en Instagram y @yosoysangg en TikTok, publicó una versión en castellano que mantiene el ritmo y la estructura general de la canción original. El creador también comparte contenido relacionado con la enseñanza básica del idioma coreano mediante sus redes sociales.

En el video, Sang Won Kim interpreta la canción mientras aparecen frases traducidas en pantalla, permitiendo conocer el significado de las estrofas. La propuesta conserva referencias del tema original y adapta expresiones coreanas para que puedan ser comprendidas por el público que habla español.

La publicación superó los 500.000 "me gusta" y 10.000 comentarios en TikTok, mientras que el contenido difundido en Instagram también consiguió miles de interacciones. Las cifras fueron registradas durante los primeros días de circulación del video en ambas redes.

La adaptación también mantiene expresiones reconocibles de la canción, entre ellas "hermano, estilo de Gangnam", utilizada para trasladar al español una de las frases más conocidas del estribillo. El video presenta estas expresiones mientras Kim interpreta la canción frente a la cámara.

El éxito de PSY vuelve a circular

"Gangnam Style" fue lanzada por PSY en 2012 y se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional. La canción estuvo acompañada por una coreografía reconocible y alcanzó una amplia audiencia fuera de Corea del Sur, mientras su videoclip acumulaba reproducciones en YouTube.

La canción pertenece al artista surcoreano Park Jae-sang, conocido como PSY, y toma como referencia el distrito de Gangnam, ubicado en Seúl. La zona es reconocida por su actividad comercial y por estar asociada con sectores de altos ingresos dentro de la capital surcoreana.

Más de una década después de su lanzamiento, Gangnam Style volvió a generar atención en redes sociales mediante esta adaptación. El video de Kim permitió que usuarios hispanohablantes escucharan una versión en castellano de una canción que durante años fue conocida principalmente por su melodía.

El creador realizó la adaptación procurando conservar el ritmo, la pronunciación y el sentido general de las estrofas. Para ello, trasladó diferentes expresiones al español sin modificar la estructura principal de la composición, mientras utilizaba el formato de video corto para presentar la propuesta.

La publicación también se relaciona con el contenido habitual de Kim, quien utiliza sus redes para compartir materiales sobre el idioma coreano y su aprendizaje básico. En esta ocasión, el creador trasladó una canción conocida mundialmente al español y la presentó directamente ante sus seguidores.