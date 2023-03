¿Quieres regresar con tu ex?: Estas son las razones para no volver a tropezar con la misma piedra

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Aquellos que quieran reavivar una relación deben evaluar cuidadosamente si es una buena idea. Esa pareja que te dejó podría seguir siendo la misma persona. Las razones por las que rompiste con alguien aún pueden ser ciertas. O simplemente puede estar pensando en reconciliarse por razones equivocadas.

En este artículo descubrirá cuatro razones por las que regresar con esa persona del pasado podría ser un error.

Pérdida de confianza

Digamos que tu ex te engañó y lo perdonaste. El perdón permite que las personas sigan adelante. Pero como seguiste sospechando incluso después del incidente y nunca volviste a confiar en esa persona, terminaron la relación. No podías compartir tus propias preocupaciones o miedos; no podías abrirte y ser vulnerable.

Si bien las parejas pueden reconstruir la confianza en sus relaciones, la verdadera intimidad necesita seguridad como base. Tienes que estar con una persona que sea empática, alguien en quien confíes y que también confíe en ti.

Problemas con la comunicación

La comunicación fomenta la conexión. Si tu ex escondió las cosas, evitó las conversaciones difíciles o se volvió agresivo y gritó, reconoce que mereces una pareja que se preocupe por ti y se comunique con respeto.

Si bien todas las relaciones tienen desacuerdos, discutir destructivamente puede arruinarlo todo. Verificarse entre sí no solo en asuntos mundanos y logísticos, sino también en asuntos más profundos es saludable en una asociación.

Si usted o su expareja no se han convertido en mejores comunicadores, estos problemas pueden afectar fácilmente una relación reavivada.

Confusión entre lujuria y amor

Si es difícil distinguir la diferencia entre la lujuria y el amor, solo piensa en un momento: ¿Tus recuerdos de los tiempos juntos giran en torno al sexo increíble? La química sexual tiene que ver con la atracción física y no necesariamente con una conexión emocional cercana.

Falta de amistad

Un buen amigo te acepta por lo que eres. Ofrecen afecto, confianza y disfrutan estar juntos. Si no tenías amistad con tu ex, faltaba algo importante, pues esto es clave para la vitalidad de una relación a largo plazo.

Mereces estar en una relación sana que consiste en confianza, cariño, buena comunicación e intimidad. Si no estás saliendo con nadie o sientes nostalgia por los buenos momentos con tu ex, tómate un tiempo para ti. Es posible que realmente no quieras volver con esa persona del pasado. Tal vez únicamente te sientes solo.