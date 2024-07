Joven LLORA por los gastos de su casa y pide que sus padres nunca le falten: "Sin ayuda no sé qué hacer"

19/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven se independizó y decidió vivir sola, pero no esperaba tener gastos fuertes que terminen quebrándola emocionalmente. Por ello resaltó la importancia que tiene de tener aún el apoyo de sus padres, ya que siempre están dispuestos a resolver sus problemas financieros cuando es necesario.

Joven llora por sus gastos

Según el relato de 'La Camaleónica', los jóvenes como ella, hoy en día, afrontan la misma situación de tener que salir a trabajar para tener dinero suficiente para solventar los gastos de su nuevo hogar, a pesar de que viven solos, hasta el punto de calificar de "que la vida es cada vez más difícil".

"Creo que es el vídeo más personal y más duro que he subido hasta ahora, pero no puedo más", comienza diciendo. "No puedo seguir viendo cómo miles de jóvenes ahorran para su casa deseada y, si lo consiguen -que son pocos-, la tortura va más. Porque la vida cada día vale más y cobras menos", indicó.

A su vez, reiteró que si se logra adquirir una casa, los problemas no terminan ahí porque debes ver la forma de pagar las cuotas en caso se trate de una hipoteca, lo que vas a comer a diario, tu vestimenta, movilidad y demás para poder sobrevivir con un bajo salario.

¿Pide que sus padres la ayuden?

La joven de 26 años remarcó que aunque tiene el apoyo de su familia en momentos de necesidad, teme lo que pasaría si ellos no estuvieran más con ella, ya que "hay veces que no puede devolver lo que a ella la ayudan porque es imposible a no ser que haga otras cosas o se vuelva narco".

"Me da miedo si mis padres me faltan. No sé qué vamos a hacer sin la ayuda de nuestros padres. Me da mucha vergüenza hacer este vídeo, pero no sé si la gente se está dando cuenta", indicó.

Ante la polémica que generó con el video en TikTok, decidió borrarlo, pero luego compartió uno nuevo agradeciendo los mensajes de apoyo de seguidores que atravesaban la misma situación.

Reacciones al video

Como era de esperarse, el clip generó cientos de reacciones donde algunos criticaban a La Camaleónica por no aprender a valerse por sí misma y no depender de sus padres una vez independizada. Por otro lado, usuarios contaron sus propias experiencias.

"Con 26 acabo de tener mi casa y piensas que tienes la vida resuelta pero no. Tengo casa pero no tengo carnet", "solo hay que seguir luchando, tengamos en cuenta que nuestros padres no estarán siempre con nosotros", "no debemos depender de nadie, salgamos adelante por nuestra cuenta", "es normal frustrarse y agobiarte", expresaron.

