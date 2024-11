Joven pide tarjeta de crédito de regalo al hombre que quiera conquistarla: "Es bien útil"

Una nueva controversia se generó en redes sociales tras la respuesta de una joven al ser consultada qué es lo que un hombre debería hacer para enamorarla: ¡regalarle una tarjeta de crédito!

Muchos jóvenes quedan cautivados con los detalles que sus "medias naranjas" les dan para poder conquistar sus corazones y esperan que esas acciones puedan perdurar a lo largo de sus relaciones, ya sea el más pequeño regalo.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, de solo 28 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un influencer recorre las calles de Bogotá para conocer cuáles son los detalles que más impactan a las mujeres.

Es así como una joven le revela que lo mínimo que un hombre que desee estar con ella y ser su pareja ideal debería regalarle una tarjeta de crédito para que pueda solventar cada uno de sus gastos.

Algo incrédulo, el chico la vuelve a cuestionar sobre si con ese detalle ya se enamoraba definitivamente de quien le hiciera el regalo. "Sí", respondió la fémina, según el video difundido y que generó cientos de reacciones.

La escena generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar duramente a la joven por afirmar que lo que más la enamoraría de un hombre son "cosas materiales" antes de priorizar sus verdaderos sentimientos. Por otro lado, algunos usuarios salieron en su defensa, asegurando que no debería perderse el romanticismo en las relaciones con los detalles.

"Uno quiere defenderlas, pero es que no cooperan", "prefiero tiempo de calidad", "yo pensando en respeto y apoyo", "y yo solo pido tiempo", "esas mujeres qué piensan", "yo necesito que me dé una rosa, un abrazo y un beso", "en mi opinión un hombre no debe regalarme nada para estar conmigo, no depende de lo material es una decisión propia", "y yo pidiendo responsabilidad afectiva y ser la primera opción", "tiene mucha fe", expresaron los internautas en TikTok.