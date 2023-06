"Me tientan": Joven sorprendida al ver terrenos como regalos en una boda huancaína

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el interior del país, distintos departamentos tienen distintas costumbres al momento de celebrar una boda, entre ellos dar grandes regalos a la reciente pareja de casados. Es así como un video compartido en redes sociales causó la sorpresa de muchos de sus seguidores al ver que entre los regalos que daban en un matrimonio huancaíno estaban algunos terrenos.

Boda huancaína

En el material audiovisual compartido en la plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven graba con su celular el ingreso que realizan algunos amigos y familiares de los novios y llevan consigo grandes y costosos regalos.

"Así son los matrimonios en la ciudad incontrastable de Huancayo", se lee en la breve descripción del video, debido a que se muestran 'fajos' de billetes, una gigantografía donde indicaba la entrega de terrenos 1.000 metros cuadrados, un cheque simbólico de S/ 30.000, así como pasajes para viajar a Cusco y celebrar su luna de miel y algunos electrodomésticos para que puedan decorar su nuevo hogar.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que manifestaron que era una gran tradición que se realiza no solo en Huancayo y que no sería la primera vez en verlo. Otros quedaron asombrados al ver que no solo se hacía entrega de camas o electrodomésticos sino terrenos como regalos.

"Ese festejo es de nunca acabar", "esa boda acabará mañana", "tienen para celebrar por una semana", "si no me caso así, no quiero nada", "ya sé dónde casarme", "me voy a Huancayo para mi boda", "me dieron ganas de casarme", "Huancayo, ahí te voy", "me tientan", "busco huancaína", "ni en la boda de Brunella", "ahí todo lo que te regalan lo trabajas, inviertes y si lo haces bien pues bien por ti y luego empiezas a devolver todo, es como un préstamo", "a ver quién, denme ese dedo para ponerle el anillo, una de Huancayo", "estoy con mi enamorada que los suegros son de Huancayo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otros internautas indicaron que si bien eran grandes regalos, esos deberían ser devueltos en la boda o evento que celebre esa persona, valorizado en el mismo monto.

"si no me equivoco todos los que te regalaron tienes que devolverles igual jaja", "no pasa nada porqué sí o sí tienes que devolverlo", comentaron.

De esta manera, el video grabado por la joven impactada al ver una boda huancaína por sus costosos regalos generó que muchos deseen contraer matrimonio en Huancayo.