Menor rompe en llanto porque su madre lo pone a estudiar: "Me cancelas la vida, quiero disfrutar"

Un pequeño niño sorprendió a todos con su inesperada reacción al escuchar que su madre le pidió estudiar y terminar su tarea. La escena generó el debate en las redes sociales como TikTok.

Muchos padres hacen todo lo posible para que a sus hijos nunca les falte nada en la vida, especialmente la educación. Tratan de estar siempre pendientes de sus acciones y que puedan cumplir con cada uno de sus sueños, a pesar de que algunos de sus queridos hijos no estén de acuerdo con las estrategias que usen para ello.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se puede apreciar que un pequeño niño se encuentra en medio de su sala al borde del llanto, mientras que su madre tiene todos sus cuadernos abiertos en la mesa para que cumpla con sus deberes.

La mujer no puede creer lo que está presenciando y le pregunta por qué llora, a lo cual el menor le explica que está cansado de hacer tareas y estudiar, y solo prefiere tener tiempo para "disfrutar de la vida". Posteriormente, el niño se va a encerrarse en su habitación.

Como era de esperarse, la escena se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar el comportamiento del menor por no valorar el esfuerzo que hacen sus padres para mandarlo a una escuela.

"Ni modo, las mamás tampoco descansamos. Mis hijos me cancelan la vida", "el niño no sabe gestionar sus emociones y está un poco estresado", "de mi hijo no vas a estar hablando", "que le reclame a la maestra", "y otros no tienen para estudiar", señalaron.