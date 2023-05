"Mi mayor regalo son mis hijos": Mujer se convirtió en inspiración para muchas madres

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos cientos de historias que nos conmueven y demuestran que las madres están dispuestas a todo con tal de brindar la mejor calidad para sus hijos. Es así como el caso de Milena Medina causó revuelo en distintos medios de comunicación por su lucha diaria para ayudar a sus mellizos a nunca darse por vencidos a pesar de su enfermedad.

"Mientras tengas salud todo se puede"

A través de una publicación realizada en TikTok, se conoció la historia de Milena Medina, una madre colombiana, que se convirtió en símbolo de entrega y dedicación por el gran amor que tiene por sus hijos y la lucha que hace para que sus dos pequeños sean independientes a pesar de que sufren de parálisis cerebral espástica.

"La única persona que les puede ofrecer salir adelante y que ellos sean independientes y, nuestro sueño es que ellos caminen, soy yo", comentó conmovida.

Asimismo, manifestó que tuvo que dejar su trabajo como asesora de cobranza para poder dedicarse a tiempo completo de sus mellizos, mientras que su esposo Ronald Fernández Ortiz, sale cada mañana para trabajar como taxista y así poder solventar sus gastos en casa y los tratamiento médicos de sus pequeños niños.

Milena, a diario, trata de crear nuevas cosas para que los niños hagan el ejercicio que requieren. Con un balde, unas tapas, un cordón y unos palos, realiza rutinas para los menores.

"Trato de ponerlos en actividades que no requieran de mi compañía para yo poder hacer las cosas, si no, no haría nada en el día", señaló.

"Ahora cada pequeña cosa es valiosa para nosotros"

Además, Milena y Ronald comentaron que ahora aprecian el más mínimo detalle de sus vidas y tratan de crear momentos únicos con sus hijos.

"Algunas cosas que para muchos son 'pequeñas' para nosotros son grandísimas" dice el padre, rememorando cuando su pequeña Isabella pronunció su primera palabra.

Mientras tanto, Milena señaló: "Un día con ellos, siempre estar con ellos, ese es el mejor regalo. Sobre todo que gocen de salud porque el tener dinero, el estar bien, tener lujos, eso no lo compra. Mientras tú tengas salud, tú puedes hacer todo".

♬ sonido original - Noticias Caracol @noticiascaracol Dicen que una madre daría la vida por sus hijos pero, en realidad, la entregan desde que sus pequeños nacen. Así lo confirma Milena, una mujer que dejó su trabajo luego del nacimiento de sus mellizos, quienes viven con parálisis cerebral espástica. Más en noticiascaracol.com #DíaDeLaMadre

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, la historia de Milena Medina causó revuelo en redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el esfuerzo y la dedicación de la madre colombiana por brindar los mejores cuidados de sus hijos y por nunca perder la fe.

"Esa es la gente que merece vivir y salir adelante, gran mamá y gran papá, Dios le dé toda la fuerza de seguir adelante", "amen primero a sus hijos, excelente madre, Dios le de salud mucha salud para sacarlos adelante", "Dios te bendiga mamá, eres un ser de luz", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.