Mujer de 62 IMPACTA al revelar que será madre junto a su novio de 26 años: "Merecemos ser feliz"

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un controversial caso, como el de una pareja, que a pesar de la diferencia de edad, no dudan en defender el amor que se tienen. Quran McCain y Cheryl McGregor anunciaron emocionados que pronto serán padres.

Muchas parejas aprovechan cada oportunidad que tienen para vivir los mejores momentos a su lado, sin importarles las críticas o el que dirán, haciendo que lo único que importe sea el amor que se tienen y la confianza en su relación.

Defienden su amor

Es así como Cheryl McGregor, una mujer de 62 años, madre de siete hijos, contó en las redes que conoció a su 'media naranja', cuando él apenas tenía 15 años de edad, y actualmente tiene 26.

El nombre del hombre que conquistó su corazón es Quran McCain, y él se encarga de callar a todos los que arremeten y desconfían de que en verdad quiere a Cheryl alegando que solo está interesado en su dinero. La polémica se intensificó cuando anunciaron sus deseos de formar su propia familia y las ansias de tener un bebé en brazos.

¿Cómo se conocieron?

Según relataron a distintos medios, se conocieron en la cadena de comida rápida llamada 'Dairy Queen', en el año 2012, aunque en realidad el amor surgió en ambos con el pasar de los meses.

Recién en el 2020 fue que entablaron una conversación para tener una relación formal y fue así que decidieron dar el siguiente paso para darse el sí en el altar.

"Nos casamos en septiembre de 2021 y han pasado algunos meses desde que estamos listos para formar una familia. Cheryl tiene 61 años y ya tiene siete hijos y 17 nietos, pero sentimos que merecemos tener nuestros propios hijos", dijo Quran.

A pesar de que ella ya tiene hijos de otra relación, aseguró que ya es momento de tener uno con su actual esposo, así sea por adopción. Incluso, por la emoción que los embarga, no dudaron en comprar coches y otras cosas para recibir a su futuro hijo o hija.

"La gente dice que soy egoísta y demasiado mayor para ser madre ahora, pero no me preocupa no estar aquí para cuidar al niño", resaltó la mujer.

Es así como a través de su cuenta de TikTok, anunciaron a sus seguidores que están en la dulce espera. Mostraron algunos ultrasonidos del bebé, afirmando que todo fue posible al conseguir un vientre por alquiler.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pareja por no hacer caso a las críticas, mientras que otros arremetieron contra ellos y pusieron en duda su credibilidad.

"Vas a ser una abuela maravillosa", "no lo puedo creer", "¿a quién le importa su diferencia de edad? Viva el amor", "apuesto a que el doctor también se sorprendió", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer de 62 años no duda en defender el amor que tiene hacia su esposo de 26 años, y con quien ahora se convertirá en madre nuevamente.