Greissy Ortega denuncia que Ítalo Villaseca golpeaba a su hijo por ser autista: "Lo encerraba en un cuarto"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greissy Ortega rompió el silencio en El valor de la verdad y sorprendió a todos con una dura revelación. Denunció que Ítalo Villaseca golpeaba a su hijo porque no aceptaba su condición de autista, al punto de encerrarlo solo en un cuarto con las luces apagadas.

Ítalo golpeaba a su hijo, según Greissy

En una confesión que dejó a todos con la boca abierta en el set de El valor de la verdad, Greissy Ortega decidió contar lo que por años calló. Según relató, Ítalo Villaseca no solo la maltrató a ella, sino también a su hijo, a quien nunca aceptó por su diagnóstico de autismo.

"Siempre ha sido una persona violenta, pero con mi hijo lo fue más, porque nunca lo catalogó como su hijo por su condición. (Para él) siempre fue un niño "retrasado". Para él no contaba", confesó entre lágrimas la exintegrante de programas de entretenimiento.

Greissy Ortega detalló que las agresiones comenzaron en Estados Unidos, donde se encontraba intentando rehacer su vida. Allí, Ítalo Villaseca no dudaba en encerrar al niño en un cuarto y apagarle la luz como castigo. Ella, dependiente emocionalmente, soportaba el maltrato en silencio para no preocupar a su hermana Milena Zárate.

"Él empezó la violencia en Estados Unidos. Lo encerraba en un cuarto y le apagaba la luz (...) Estuve al lado de Ítalo por 10 años, era muy dependiente de él. Soportaba (las agresiones) para que mi hermana (Milena) no me vea destruida", recordó Greissy Ortega con la voz entrecortada.

Greissy revela que le pagó S/10 mil a Ítalo

Greissy Ortega también reveló cómo fue que conoció a Ítalo Villaseca. La historia parece sacada de un guion de telenovela: una amiga en común fue quien los presentó justo en el momento en que la colombiana enfrentaba la posibilidad de ser expulsada del país por no tener hijos ni vínculos legales.

"Mi amiga le dice: 'Ítalo, ¿Te quieres casar con Greissy? Ella te va a pagar. Ya no tendría que trabajar porque ya puedes entrar a la televisión y hacerte un nombre famoso y lo que tú siempre has querido'", relató la hermana de Milena Zárate.

Ítalo Villaseca aceptó sin dudar, tentado por la promesa de ingresar al mundo del espectáculo. Según la propia Greissy, hasta la familia del joven estaba de acuerdo. "Su familia siempre ha querido que él sea de la televisión", aseguró. Incluso la abuela de Ítalo dio su bendición para la unión.

La boda se celebró, pero fue apenas el inicio de una pesadilla. Con el paso del tiempo, las exigencias de Ítalo no se detuvieron. Greissy confesó que no fue la primera vez que él le pedía dinero. Incluso le solicitó S/.5.000 cuando ella apareció en El valor de la verdad, a cambio de "defenderla" públicamente.

