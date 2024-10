Mujer celebra su DIVORCIO y sorprende en redes con peculiar mensaje en su auto: "Al fin liberada"

04/10/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer no dudó en gritar su soltería y celebrar su reciente divorcio con curiosos carteles pegados en su auto en Lima.

Muchas parejas deciden unir sus vidas para siempre en el altar, pero debido a distintas circunstancias, el amor que tanto se juraban se desvanece y las cosas cambian por completo en su relación hasta el punto de pedir el divorcio y separarse definitivamente. Algunos, tras esta decisión mantienen una situación cordial con sus ex, pero otros no dudan en "celebrar su libertad".

Mujer festeja su divorcio en Lima

A través de la famosa plataforma china, se viralizó un video de tan solo 19 segundos de duración, ya que en él se puede apreciar el preciso momento en que una mujer sorprendió a sus vecinos como Rodrigo Chira, quien compartió el clip, al estacionar su camioneta de color negro frente a un edificio miraflorino. Sin embargo, lo que se robó las miradas de todos fue que tenía pegado a los lados y en la parte trasera, carteles revelando su situación sentimental.

"Me divorcié, ¡divorciada!", se lee en algunos de los afiches que dejan al descubierto la felicidad que siente al haberse separado del hombre que creyó sería "el amor de su vida". Con esta acción, dejó entrever entre los usuarios, que su relación "era caótica", por lo cual, su separación sería algo qué celebrar por su paz mental.

El clip llevaba como descripción: "Un día normal en Miraflores", logrando obtener cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones en TikTok, además de los más inesperados comentarios de quienes se sintieron identificados con el caso de la mujer peruana.

Reacciones al video en TikTok

Como era de esperarse, algunos seguidores de la cuenta @r.charae no dudaron en aplaudir la decisión de la mujer de haber decidido alejarse por completo de un hombre, que aparentemente no la hacía feliz. Por otro lado, algunas se sintieron identificadas y no dudaron en contar sus propias experiencias y anécdotas vividas tras sus respectivos divorcios.

"Al fin liberada", "créeme, ella debe estar doblemente feliz", "es una sensación indescriptible", "bienvenida a la vida", "jajaja, qué éxito para esa mujer", "en Perú nunca te aburres", "la mujer debe estar feliz sin el tóxico, felicidades", "es como quitarse un peso de encima", expresaron en la plataforma china.

De esta manera, el clip generó gran revuelo en redes sociales al ver que una mujer no dudó en celebrar su soltería tras firmar el divorcio, además de colocar carteles con peculiares frases en su auto.