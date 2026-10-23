Periodista se salvó de dos intentos de robo en plena transmisión EN VIVO en la calle: "Casi me deja sin celular"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un periodista se volvió tendencia en las redes sociales tras salvarse de dos intentos de robo mientras transmitía en vivo desde una calle. La escena fue captada en video y divulgada por la cuenta oficial de X del noticiero donde trabaja.

Periodista esquivó dos intentos de robo en segundos

La transmisión en vivo de un noticiero se volvió en el escenario de un nuevo acto que reflejaba la crisis de inseguridad ciudadana. Pues bien, a través de las redes sociales, se dio a conocer un video donde el periodista Miguel Ángel Peñaranda fue el protagonista de una historia que se volvió viral.

De acuerdo al material audiovisual, el periodista realizaba una cobertura para el programa El Reporte Coronell, de Noticias Uno, cuando de pronto, dos hombres que se movilizaban en bicicleta intentaron arrebatarle el celular que tenía en las manos, en la noche del miércoles 21 de octubre.

Al advertir la presencia de los sujetos, Peñaranda logra esquivarlos y alertó de inmediato a sus compañeros de transmisión, quienes se dieron cuenta de lo ocurrido.

"Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular (...) Vea, dos. (...) La inseguridad en Bogotá es tremenda a esta hora", comentó el reportero durante la emisión tras precisar que fueron dos las ocasiones en que los facinerosos habrían intentado robarle en plena vía pública.

Su reacción en la transmisión, se volvió viral en redes sociales

El hecho ocurrió cuando el noticiero abordaba las declaraciones del exfuncionario Víctor de Currea-Lugo sobre presuntas presiones al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Ante la situación, los compañeros del periodista Peñaranda, le recomendaron buscar un sitio más seguro para continuar con la transmisión.

Incluso, el locutor y productor audiovisual de Noticias Uno, Jonathan Taborda Carmona, confirmó que el comunicador había sido blanco de dos intentos de robo en una calle de Bogotá.

#ElReporteCoronell I Durante una transmisión en directo el periodista de Noticias Uno y del Reporte Coronell @miguepenaranda sufrió un doble intento de robo por parte de dos hombres en bicicleta pic.twitter.com/2LiLrLpXoU — Noticias Uno (@NoticiasUno) October 22, 2026

Video de periodista de Noticias Uno es tendencia

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar la inseguridad ciudadana y pedir a sus respectivas autoridades poner mano firme contra los delincuentes.

"Tremendos reflejos los de Peñaranda. Debió ser arquero", "yo vi el en vivo y pensé que estaba demasiado expuesto, en Bogotá estar debajo de un puente es muy peligroso", "estuvo muy expuesto, claro. Triste que tengamos tan normalizado eso, pero a esa hora estar debajo de un puente es difícil", "solo en Sudamérica desarrollas esas habilidades", "activó el instinto arácnido", escribieron los usuarios en X.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con los hechos ni se ha informado públicamente si Peñaranda presentó una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, la rápida reacción del periodista para evitar dos robos en segundos se volvió viral.