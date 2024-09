Padre cancela XV años de su hija tras descubrir que tiene novio y usa anticonceptivos: "Ya no es una niña"

04/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico caso donde un padre de familia no dudó en cancelar la gran fiesta de XV años de su hija al enterarse de que ya no es más su niña porque tiene novio.

Muchas jóvenes esperan tener la fiesta de ensueño cuando cumplen 15 años de vida y poder compartir ese momento especial al lado de amigos, familiares y demás seres queridos. Sin embargo, no siempre las cosas salen como las tenían planeadas.

Padre molesto con su hija

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Alberto comienza a explicar el motivo de su molestia y enfado que lo llevó a tomar la radical decisión de cancelar la fiesta, a la cual ya dieron un anticipo de 5 mil dólares.

Según su relato, no podía creer que su joven hija ya tenga una pareja y que incluso posea un implante anticonceptivo en el brazo para no resultar embarazada. El sujeto alega que este tipo de fiestas solo son para señoritas que llegan "vírgenes" y no para mujeres que ya tienen novios.

"Ella está teniendo comportamientos que ya no son de niña, se está escapando con su novio. ¿Cuántas veces no la hemos cachado que en la madrugada viene a la casa? Prácticamente ya tiene pareja, se está poniendo parche para no salir embarazada. (...) Cuando ya eres una mujer, ¿para qué se lo celebras?", expresa el hombre a su esposa.

Además, sostuvo que ahora comprende el por qué su hija va bajando sus notas en sus cursos del colegio y ese sería un motivo más para apoyar su decisión de que no deberían festejar el cumpleaños de "la luz de sus ojos".

Reacciones al enfado del padre

El video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la decisión del padre de familia, alegando que con ello le deja una gran lección de vida. Por otro lado, otros apoyaron a la joven manifestando que no por tener novio ya no se merecía tener su fiesta.

"El señor tiene la razón", "que la ponga a trabajar para que sea responsable", "la desilusión del papá", "no veo fallas en su lógica y para mí está en lo correcto", "la madre se lava las manos.... y ella seguro que sabía desde el principio", expresaron en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver que un padre de familia no dudó en cancelar la fiesta de XV años de su hija al enterarse de que tiene novio e incluso usa métodos para no quedar embarazada.