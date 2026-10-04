ERM 2026: estas son las prohibiciones que debes conocer antes de ir a votar este domingo 4 de octubre

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 4 de octubre se desarrollan las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), jornada en la que más de 26 millones de ciudadanos están convocados a acudir a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.

Además de conocer el local de votación y llevar el DNI físico, los electores deben tener en cuenta una serie de prohibiciones establecidas por la normativa electoral. Estas disposiciones buscan proteger el secreto del voto, mantener el orden en los centros de sufragio y garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las fuerzas del orden participan en las acciones de fiscalización y seguridad previstas para estos comicios. Por ello, incumplir determinadas restricciones puede generar consecuencias para los ciudadanos.

¿Qué no puedes llevar ni hacer?

Una de las principales restricciones está relacionada con el uso de dispositivos digitales dentro de la cámara secreta. De acuerdo con las disposiciones de seguridad para las ERM 2026, está prohibido utilizar celulares, cámaras fotográficas y cámaras de video en estos espacios.

Por ello, el elector no debe fotografiar ni grabar la cédula mientras se encuentra emitiendo su voto. Esta medida busca preservar el carácter secreto del sufragio y evitar que la decisión del ciudadano pueda ser registrada o utilizada para acreditar por quién votó.

Asimismo, está prohibido portar armas durante el periodo electoral. La Ley Orgánica de Elecciones establece que los electores no pueden portar armas desde el día anterior a la elección y hasta un día después de esta.

La restricción comprende armas de fuego y, por razones de seguridad dentro de los locales de votación, tampoco resulta apropiado ingresar con objetos que puedan representar un riesgo para otras personas.

Reuniones y espectáculos también tienen restricciones

Durante las horas de votación tampoco están permitidos determinados eventos que puedan interferir con el normal desarrollo de los comicios. La legislación electoral establece que, mientras se realizan las elecciones, no pueden efectuarse espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna clase.

Además, durante el horario de sufragio, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación, según ha recordado el JNE en sus disposiciones electorales.

#RestriccionesElectorales #ERM2026 Hoy, domingo 4 de octubre, entre las 07:00 y 17:00 horas, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. https://t.co/hHLFv3tzsG — JNE Perú (@JNE_Peru) October 4, 2026

Estas medidas tienen como finalidad evitar concentraciones que puedan generar desorden, interferir con el desplazamiento de los votantes o afectar la libertad con la que los ciudadanos deben ejercer su derecho al sufragio.

Acudir a votar no solo implica presentar el DNI y marcar correctamente la cédula. Durante las ERM 2026 también es necesario respetar las restricciones vigentes: no utilizar celulares ni cámaras dentro de la cámara secreta, no portar armas y evitar reuniones o actividades prohibidas durante el horario electoral. Conocer estas reglas permitirá contribuir a una jornada ordenada y evitar posibles infracciones.