James Rodríguez causa polémica en Colombia por supuesto desplante a la hija del presidente Gustavo Petro

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El jugador James Rodríguez está dando de qué hablar en Colombia, pero no precisamente por un asunto relacionado al fútbol, por el contrario, se encuentra en el centro de la polémica por supuestamente protagonizar un desplante a la hija del presidente Gustavo Petro durante un acto protocolar.

Jamez Rodríguez y su supuesto desplante a la hija de Petro

La despedida de la selección colombiana de fútbol, previo a su participación en la Copa del Mundo 2026 derivó en una inesperada controversia en el ámbito político y deportivo.

El protagonista de dicho suceso es el capitán de la escuadra cafetera, James Rodríguez, después de que en redes sociales se viralizaran unas imágenes en las que aparentemente no atiende una petición de forografía de Antonella, hija menor del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Este incidente se produjo durante un acto celebrado el último jueves, 4 de junio, en el que mandatario colombiano entregó a la selección el pabellón nacional antes de emprender vuelo rumbo a Estados Unidos para disputar del Mundial 2026.

La ceremonia se realizó a última hora y sin la presencia de medios de comunicación. En esta se reunió al jefe de Estado, miembros de su equipo de gobierno y a los futbolistas que fueron convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

De acuerdo a las instantáneas difundidas posteriormente, en el preciso instante en que el '10' del conjunto colombiano se acerca a saludar a la primogénita de Petro, esta le habría solicitado una fotografía. Sin embargo, el habilidoso volante continuó con el saludo protocolario al resto de asistentes sin detenerse.

🔥 Escándalo en Colombia: James Rodríguez quedó en el centro de la polémica por un desplante a Antonella Petro



Un gesto de James Rodríguez durante un acto protocolar con la Selección Colombia desató una fuerte controversia en redes sociales.



Usuarios cuestionaron al capitán... pic.twitter.com/ZPD8BxhGpg — Argentina Noticias (@argennoti) June 5, 2026

Escena se viralizó de forma inmediata y generó opiniones divididas

De forma inmediata esta secuencia se viralizó en las redes sociales y generó opiniones dividas así como también malestar. Entre las voces críticas destacó la de la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez, en referencia a que los jugadores saludaron de mala gana al presidente Petro y su comitiva.

"Antonella es una niña a la que le gusta el futbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones (...) James Rodríguez, tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha, usted también es papá y estoy segura que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante tan horrible", señaló.

Más allá del supuesto desplante, la atención se centró en la actitud de varios futbolistas durante la ceremonia. En las fotografías difundidas del encuentro, algunos futbolistas aparecieron serios y con gestos contenidos mientras recibían los obsequios institucionales y participaban en la entrega de símbolos nacionales.

Como vemos, el futbolista James Rodríguez se encuentra en el centro de la polémica al protagonizar un supuesto desplante a Antonella, hija del presidente Gustavo Petro, en un acto protocolar previo a que la selección cafetera viaje a Estados Unidos para participar del Mundial 2026.