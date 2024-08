Profesora da clases en la calle a niños que no tienen acceso a la educación: "Ejemplo a seguir"

02/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más conmovedores e inspiradores, como el compartido en TikTok, donde una joven profesora se volvió viral por no dudar en enseñar a un grupo de niños que no cuentan con un acceso a la educación.

Muchos niños tienen la oportunidad de poder estudiar en buenos colegios e instituciones, pero existen otros que deben dejarlo de lado para encontrar una forma de ayudar en los gastos de sus hogares. Una situación que preocupa a la comunidad en la actualidad.

Profesora ayuda a niños

En el material audiovisual, de solo 52 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Poch Torres cuenta que cada vez que tiene tiempo libre lo aprovecha para salir a las calles y unirse a un grupo de pequeños, que desafortunadamente no pueden estudiar.

En la escena se ve a los menores, de entre dos y 12 años, con una gran sonrisa cuando la ven porque saben que podrán seguir aprendiendo distintas materias de forma gratuita.

"Un día dando clases en la calle y a conocer a mis alumnitos", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Reacciones en video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la profesora por demostrar su pasión por su trabajo y apoyar a quienes más lo necesitan. Asimismo, otros pidieron seguir su ejemplo de enseñar de forma desinteresada.

"Estos son los verdaderos influencers", "me ha motivado a dar clases en la calle", "me inspiraron, seguiré su ejemplo", "esos niños a veces no tienen la oportunidad de ir a una escuela", "me parece increíble su acción", "me gustaría aportar con algo material", "es majestuoso lo que haces, ejemplo a seguir", "maestra Miel", "gracias por tu labor", "eso es amor por la enseñanza", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y X, al ver cómo una profesora llamada Poch Torres no dudó en ayudar a un grupo de niños enseñándole distintas materias, ya que por sus bajos recursos no pueden acudir a un centro educativo como otros de su edad.