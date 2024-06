Propuesta de matrimonio en París se vuelve viral por su inesperado final

29/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La propuesta de matrimonio es uno de los momentos más emocionantes en la vida de una pareja. Es el inicio de una promesa de amor eterno y el preludio a un 'sí' que resuena más allá del tiempo. Algunos se esmeran en los detalles para que su propuesta sea extraordinaria, como el caso de un hombre en París que se volvió viral.

Propuesta de matrimonio en París

A través de redes sociales, se compartió un video en el que un sujeto sorprende a su novia con una romántica propuesta de matrimonio frente a la icónica Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre. Sin embargo, la reacción de su amada fue inesperada: lejos de aceptar emocionada, ella sale huyendo despavorida del sitio.

En el video, que ha acumulado más de 7 millones de vistas en TikTok en tan solo un día, se puede ver al hombre arrodillándose con un anillo de compromiso en la mano frente a su novia.

Ella, al verlo, muestra una expresión de sorpresa y confusión. Segundos después, se da media vuelta y corre rápidamente por las escaleras afuera de la basílica, dejando al hombre atónito y con el anillo aún en la mano.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

La situación dejó al joven triste y desconcertado, mientras algunas personas presentes se acercaron a consolarlo. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y los internautas opinaron de diversas maneras ante esta situación.

Algunos criticaron la reacción de la novia, considerándola inapropiada, mientras que otros señalaron que la presión social de una propuesta pública no es la mejor opción.

Entre los comentarios se podían leer opiniones como: "¿Y por qué el que graba no hace nada?", "Lo más bello del video es ver cómo un grupo de personas (amigos o no) salen corriendo para brindar consuelo a la persona rechazada", y "No hay forma que él no supiera que era muy probable que eso pasara. Chicos, los anillos no amarran. Chicas, los embarazos no amarran".

Otros usuarios mostraron empatía hacia la novia, comentando: "Tal vez... no era el momento, no era el lugar, lo que sí es seguro es que NO era la persona correcta", "Esas cosas se preguntan antes de hacer la propuesta, no vas a ir a sorprender a tu novia así sin más", y "De lo que se salvó el pobre, ya le llegará alguien mejor".

También hubo quienes sugirieron alternativas más amables: "¿Qué les cuesta decir que sí y en privado le dicen que no y que no quisieron hacerle pasar vergüenza? ¿Cómo vas a salir corriendo así?"

La propuesta de matrimonio es uno de los momentos más emocionantes en la vida de una pareja. Este episodio en París, aunque no tuvo el final feliz que el joven esperaba, se convirtió en una lección sobre la importancia de conocer bien a tu pareja y elegir el momento y lugar adecuados para tan significativo evento.