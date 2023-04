¡Quédate quieto, que con esos pelos no sales!: Gatita ayuda a su amo a verse espectacular antes de una cita romántica

08/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los gatos llegan a ocupar un espacio importante dentro de la vida de una persona. Ese es el caso de Merayad Ali, un ciudadano alemán, quien adoptó a una gatita después que un día su hermano se la trajera a casa. La hermosa Zeytin, una felina de color negro e imponentes ojos verdes, siempre se encarga de que su amo luzca bien en todo momento y más aún en una cita romántica.

Su dueño, Merayad Ali es un hombre atractivo y muy reconocido en las redes sociales. Es un galán como pocos; sin embargo, no está demás la ayuda de su incondicional Zeytin a la hora de acicalarse.

Según las propias palabras de Merayad, su gatita es muy celosa con él, no lo quiere compartir con ningún ser. "Ella es la mejor estilista de todos los tiempos. Sé que no quiere compartirme con nadie, pero aún así me ayuda. Es una gata muy buena", señaló una vez en su cuenta Tik Tok.

El apoyo constante en su rutina diaria hizo que su amo se desviva por ella, al punto de hacerla una pieza clave de su existencia. "Zeytin definitivamente ha capturado mi corazón. Estamos muy cerca. Haría cualquier cosa por ella", indicó.

Dotes de estilista

La afortunada gatuna goza del cariño de su dueño, pero este no vio todo su potencial hasta el día en que Merayad tuviera una cita romántica. Ese día, el protagonista de esta historia, vistió un terno negro impoluto, una barba bien cuidada y un peinado clásico; sin embargo, no sería del todo perfecto sin el toque final de la pequeña Zeytin.

Unas lamidas en las puntas del cabello de este galán bastaron para darle el look ideal para esa cita.

Sensación en redes

Este corto difundido en la cuenta Tik Tok del propio dueño @merayad_, cuenta con miles de reproducciones, 3.2 millones de reacciones, 33. 4 mil comentarios y 59.8 mil compartidos.

Los comentarios ante el clip de 11 segundos no se hicieron esperar. Desde el punto de vista del animal felino y de las proyecciones de las féminas al tener en frente al dueño de Zeytin: "El gato: está quedando facherito, no?", "no sé pero le hallo parecido con Avan Jogia, Zayn Malik y Maluma jaja", "no me interesa que tan fachero sea el vago, si antes de la cita me manda un video así con su gato, empiezo los planes de matrimonio al acto", "es Lucifer joven y latino xd", "mi marido y nuestro hijo", "mi mamá poniéndome saliva para peinarme", "imagínense que la chica sea alérgica a los gatos", "el gato: quédate quieto que con esos pelos no sales", "quédate quieto Karen macho que te voy a dejar espectacular", "literalmente se echó una manita de gato", escribieron algunos internautas en la cajita de comentarios de Tik Tok desatando la risa por las ocurrencias.