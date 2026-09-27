Ate: detienen a joven acusado de extorsionar a comerciante y ofrecer sicariato y armas por Telegram

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un joven de 22 años fue detenido en Ate tras una denuncia por extorsión presentada por un comerciante textil. La Policía sostiene que Max Torres Monteluis utilizaba Telegram para ofrecer armas de fuego, presuntos servicios de sicariato, datos personales, dinero falsificado y mensajes amenazantes.

Telegram era utilizado para ofrecer servicios criminales

La intervención policial ocurrió luego de que un comerciante del sector textil denunciara que le exigían hasta S/1.000 bajo el argumento de una supuesta inscripción. Las investigaciones policiales ubicaron las principales zonas de operación del intervenido en Ate y Santa Anita.

El detenido es investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, y por el delito contra la tranquilidad y paz pública, en la modalidad de banda criminal. Tras su captura, quedó a disposición de las autoridades para continuar las diligencias correspondientes.

🚨 PNP CAPTURA A PRESUNTO INTEGRANTE DE «LOS MALOS DE LA CALLE» POR EXTORSIÓN EN ATE



La DIRINCRI PNP, a través de la DIVINEXT, capturó a un presunto integrante de la banda criminal «Los Malos de la Calle», investigado por extorsionar a comerciantes de Ate, exigiéndoles pagos... pic.twitter.com/NpOQZuBeKW — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) September 26, 2026

La Policía atribuye a Torres Monteluis la administración de un grupo de Telegram dedicado a la venta de armas. En ese espacio, también habría promocionado otros servicios delictivos y mencionado costos relacionados con acciones contra la vida de otras personas.

La investigación también detectó la presunta comercialización de información personal, práctica conocida como doxeo, además de dinero falsificado o adulterado, identificado como "G5" en el argot criminal. Asimismo, se le atribuye el ofrecimiento de servicios de mensajería destinados al envío de chats con amenazas.

La denuncia permitió identificar al intervenido

El caso comenzó con la denuncia de un comerciante del sector textil, quien informó sobre una exigencia económica de hasta S/1.000. A partir de esa información, los agentes siguieron las actividades atribuidas al joven y determinaron que sus principales zonas de operación estaban en Ate y Santa Anita.

La intervención permitió que Max Torres Monteluis quedara bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias. La investigación busca establecer su participación en los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan de acuerdo con las evidencias recogidas durante el operativo.

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Extorsiones, explicó que el grupo administrado mediante Telegram permitía promocionar armas y otros servicios investigados. La Policía continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el intervenido permanece a disposición de las autoridades.

El caso reúne una denuncia por extorsión, el uso de Telegram, la presunta oferta de armas y servicios de sicariato, además de la comercialización de datos personales y dinero falsificado. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer los hechos atribuidos al joven detenido.