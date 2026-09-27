Macla Yamada rompe su silencio tras rumores de ruptura con su novio argentino: "Estoy soltera"

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macla Yamada confirmó estar soltera y que su relación con Fernando Niño, actor de Al Fondo Hay Sitio, terminó después de dos años. La actriz reveló la separación en Ouke y respondió por imágenes junto a Emanuel Soriano durante el concierto de Robbie Williams.

Macla Yamada confirmó el fin de su relación

La confirmación ocurrió luego de varias semanas de rumores sobre el estado sentimental de Macla Yamada y Fernando Niño. La actriz no precisó cuándo terminó el romance ni explicó los motivos de la separación, pero dejó claro que no mantiene relación con él.

La declaración surgió cuando Brigitte Jouannet, invitada de Ouke, le preguntó directamente por su situación sentimental. La actriz respondió que estaba soltera y señaló que se trataba de una información que hasta ese momento no había comunicado públicamente, mientras sus compañeros reaccionaban ante la revelación.

"Yo soy soltera, sí. Y es algo que no he dicho, ¿no? Es nuevo, es novedoso. Brigitte sacó info. Apláudanle a Brigitte, que sacó una información que nadie se atreve a preguntar directamente", anunció.

Fernando Niño es conocido por interpretar a Juan Pablo Sambucetti en Al Fondo Hay Sitio. Su relación con Yamada duró aproximadamente dos años y ambos mantuvieron su vida sentimental con escasa exposición pública durante ese periodo.

El vínculo entre ambos comenzó después de que se conocieran en el ámbito teatral. Yamada contó anteriormente que coincidieron cuando Niño participaba en la obra Velas de cumpleaños. Con el tiempo, ambos desarrollaron una amistad y posteriormente también iniciaron una relación que mantuvieron con discreción durante ese tiempo señalado.

Las imágenes con Emanuel Soriano generaron rumores

Las dudas sobre la separación aumentaron después de que Macla Yamada fuera vista junto a Emanuel Soriano durante el concierto de Robbie Williams, realizado el 23 de septiembre en Arena 1 Park. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron especulaciones sobre su situación sentimental.

Yamada decidió referirse también a esas imágenes durante la transmisión de Ouke. La actriz cuestionó los comentarios que atribuían a otra persona decisiones sobre su vida sentimental y sostuvo que, si toma una decisión, corresponde a ella determinarla personalmente y sin mayor intervención.

Los actores salieron juntos

La actriz también explicó que no suele hablar públicamente sobre su vida privada, pero decidió responder debido a que los comentarios sobre su encuentro con Soriano se habían repetido. Tras ello, dejó constancia de que las fotografías del concierto dieron lugar a distintas versiones.