Keiko Fujimori anuncia que Nayib Bukele la ha invitado a visitar El Salvador para octubre

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras semanas de ausencia, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, retornó a sus enlaces en vivo en redes sociales. Esta vez, mientras detallaba sobre su estancia en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, reveló que tras esta, pudo establecer comunicación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En ese contexto, y en llamada con el canciller Carlos Espá, anunció que el mandatario salvadoreño la invitó personalmente a visitar su país, a lo que ella aceptó con posible fecha para finales de octubre de este año.

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