¿Se lo merecía? Joven confiesa que se graduó copiando en los exámenes y la universidad invalidó su título

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven de Venezuela se graduó de la universidad y estaba ansioso por poder entrar al mundo laboral dedicado a su carrera; sin embargo, dicho plan se vio frustrado luego de que admitió, en un reto para las redes sociales, que culminó sus estudios superiores haciendo trampa, pues se dedicaba a copiar los exámenes de sus compañeros de aula.

Jonathan de Jesús, quien es identificado en TikTok con el usuairo @jonathandejesus777, sintió que su felicidad y emoción se fueron al suelo cuando la universidad de la que se recibió le invalidó su título como consecuencia de la declaración que hizo en el video que se difundió en la mencionada red social.

El testimonio del muchacho, quien ahora no puede trabajar como profesional de enfermería, generó opiniones divididas tras hacerse viral la grabación que realizó junto a sus amigos, donde todos comentaban que se habían graduado de dicha carrera, pese a que les faltó potenciar ciertos aspectos importantes.

"Me gradué sin saber dosificar", "Me gradué sin saber los signos vitales", "Me gradué sin saber inyectar", "Me gradué sin saber nada", fueron algunas de las confesiones que hicieron los compañeros del joven; quien a su turno dijo "Me gradué copiándome los exámenes".

El video Jonathan está acompañado de una descripción en la que afirma que, por dicho video, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) le anuló su título de enfermería y por ello no ha podido ejercer su profesión.

"Como olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera", se lee en la leyenda insertada en la grabación de TikTok, que tiene más de 4.9 millones de vistas.

Mira el video aquí