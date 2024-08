Taxista regaña a madre por enviar a su hijo solo en el viaje: "Es una gran irresponsabilidad"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un polémico video donde un conductor se niega a llevar a un niño que viajaba solo e incluso le increpó a la madre por su acción que calificó como irresponsable.

En la actualidad, el uso del internet a avanzando rápidamente hasta el punto de poder usarlo para solicitar distintas unidades de transportes desde cualquier ubicación e incluso desde la comodidad de tu hogar.

Según las imágenes difundidas, se puede apreciar que un hombre se gana la vida como taxista, pero tiene una polémica confrontación con una mujer, que solicitó sus servicios para mandar a un niño a un destino cercano.

La madre trataba de aconsejar al menor colocarse el cinturón de seguridad. Sin embargo, ella no se sube al vehículo, lo que provoca la inesperada reacción del chofer, quien expresa su desacuerdo y se niega a realizar el viaje, argumentando que permitir que un menor viaje solo es una acción irresponsable.

"No puedo hacer el viaje, el niño no puede viajar solito. Literalmente no puedo hacerlo, no podemos hacer un servicio de ese tipo. Tiene que viajar usted con el niño", indicó el taxista, cuestionando la decisión de la madre.