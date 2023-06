"Te extraño, papá": Joven tiene noble gesto para tener presente a su padre fallecido en su boda

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la boda, es una etapa muy significativa para muchas mujeres y les gustaría compartir ese momento con sus padres y seres más queridos. Por ello, una joven conmovió a todos por su tierno gesto para que su padre fallecido esté presente en el altar.

Aconsejó valorar a los padres en vida

En el material audiovisual se puede observar cómo una joven vestida de blanco sostiene un globo de helio, y aunque al inicio muestra una sonrisa, ello cambia con un llanto al saber lo que está por hacer.

Con lágrimas en los ojos, la joven camina unos pasos con el globo, que tiene el nombre de su padre fallecido, y luego lo suelta cuando está a punto de llegar al altar a ver a su futuro esposo.

En la descripción del video se lee: "Atte. Tu niña bonita", una escena que conmovió a miles y enterneció sus corazones por recordar a su padre.

Un acto que nos demuestra que todo es posible cuando realmente se quiere, esta joven deseó que su padre la acompañara al altar como se hace tradicionalmente, por lo cual, aunque solo su nombre esté impreso en el globo, para ella es como si hubiese estado presente en vida en un día importante en su vida.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por el tierno gesto de la joven de recordar y tener siempre presente a su padre.

"Ya me imagino como me sentiré el día de mi boda cuando mi padre no esté", "algo así hare el día que me case y eso que ya llegara su sucesor", "también haré lo mismo. Siempre lo tendré en mi corazón", "es un hermoso gesto en honor a ellos", "tu video me dolió muchísimo, porque lo extraño también", "tenía un sueño que mi papá este en mi boda se fue antes que cumpliera mi sueño", "mi papá se fue hace una semana y no hay día que no llore por él, qué dolor papito, solo pido un día más a tu lado", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

Sin duda, esta escena nos conmueve y por ello, otros usuarios aprovecharon el momento para recordar las mejores anécdotas que vivieron junto a sus padres y lamentaron sus pérdidas. Asimismo, aconsejaron a los demás que aprovechen cada día junto a ellos y valoren todo el esfuerzo que hacen para que sus hijos salgan adelante.

Es así, como la joven que tuvo un tierno gesto con su padre fallecido para ir a su altar, nos dejó un emotivo mensaje y de reflexión por nuestro comportamiento frente a ellos.