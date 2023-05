"Aún estás a tiempo, huye 'Goku'": Novio celebra su boda al ritmo de Dragon Ball Z

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos cómicos e hilarantes que nos sacan más de una sonrisa, y más si se trata de uno que esté relacionado con nuestro dibujo animado favorito. Esta vez, una boda causó revuelo en Internet por mostrar la marcha nupcial de una pareja de novios que dejó sorprendido a más de uno de sus invitados.

"Porque recordar es volver a vivir"

En el material audiovisual compartido en TikTok, por la cuenta de @astridtorrente, se ve la peculiar entrada que realiza un novio y cómo de pronto la banda instrumental comenzó a tocar una curiosa marcha nupcial: la melodía icónica de los saiyajines en Dragon Ball Z.

En la descripción del video se lee: "Así entra a su boda un auténtico guerrero saiyajin. Brutalísima entrada el pasado domingo", donde la dueña de la cuenta donde se compartió el breve clip, señaló que todos quedaron maravillados por escuchar la música con que ingresó el joven a su boda, y que muchos no dudaron en recordar su infancia con la melodía del clásico anime japonés, basado en el manga de Akira Toriyama.

Muchos comenzaron a señalar que la melodía la relacionaban con la parte del narrador del anime, donde siempre hacían el llamado a Goku: ¡Ven rápido, Goku!

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena protagonizada por este novio, que al parecer es fanático de Dragon Ball Z.

"Me encanta", "uno de los prólogos o intros más conocidos en el mundo", "mis respetos, guerrero", "esperando la entrada de la novia", "y cuando entre la novia ponen la de Frezeer", "hoy presentamos: aún estás a tiempo, huye Goku", "si mi boda no es así, no quiero nada", "y en ese momento Zell sintió el verdadero terror", "así se presenta a un guerrero que va a sus batallas con un enemigo que no puedes vencer ¿por qué necesitas de él?", "obvio, él sabe que esta será la batalla de toda su vida", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video tiene 50.000 reproducciones y 2.000 'me gusta'

"Jajaja invitarán a esas bodas, luego se separan pero esas fiestas son brutales", "me llamarán loco. pero se vería chido con el dogi de Goku o el de combate de vegeta y un rastreador", comentaron otras personas en redes sociales.