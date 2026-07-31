¡Alarmante! Famosa creadora de contenido de OnlyFans denuncia que le robaron dinero y joyas de su mansión

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Karely Ruiz, conocida creadora de contenido de OnlyFans e influencer mexicana, vivió momentos de angustia luego de que un grupo de sujetos armados ingresara a su vivienda ubicada en Nuevo León, México. El hecho generó preocupación entre sus seguidores, debido a que durante el ataque también resultó afectada la seguridad de su familia y le robaron artículos valorizados en grandes cifras de dinero.

¿Cómo asaltaron a Karely Ruiz?

El asalto ocurrió durante la madrugada del miércoles 29 de julio, cuando presuntamente siete hombres ingresaron al inmueble tras forzar una de las ventanas de la propiedad. De acuerdo con la información difundida, los delincuentes sorprendieron a los habitantes de la casa y lograron llevarse diversos objetos de valor.

Durante el robo, la pareja de la influencer, el DJ Jhon Echeverry, habría sido agredida por los sujetos al recibir un golpe en la cabeza. El ataque provocó momentos de tensión dentro de la vivienda, aunque finalmente todos los integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro.

Según los primeros reportes, los ladrones se llevaron aproximadamente 20 mil pesos mexicanos en efectivo, además de joyas valorizadas en unos 200 mil pesos y otros artículos de lujo. Sin embargo, parte de los objetos sustraídos, entre ellos algunas bolsas de diseñador, fueron encontrados abandonados a pocos metros del lugar.

Karely Ruiz se pronuncia tras asalto

Tras lo ocurrido, Karely Ruiz decidió pronunciarse en sus redes sociales para confirmar que atravesó una situación complicada junto a sus seres queridos. La influencer aseguró que lo más importante era que su familia estaba bien y pidió que las autoridades continúen con las investigaciones para identificar a los responsables.

"Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad (...) Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así", expresó.

Karely Ruiz se pronuncia tras asalto a su casa

Asimismo, la creadora de contenido reaccionó ante los comentarios de algunos usuarios que cuestionaron la veracidad del robo. Karely rechazó esas especulaciones y expresó su molestia por quienes pusieron en duda un momento delicado que involucró la tranquilidad y seguridad de su entorno más cercano. "La gente está enferma", dijo evidentemente molesta.

Finalmente, se informó que el caso continúa bajo investigación mientras las autoridades mexicanas buscan determinar la identidad de los responsables del asalto. Mientras tanto, Karely Ruiz recibió muestras de apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de solidaridad tras el difícil episodio que enfrentó en su propia vivienda.