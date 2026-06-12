¡Katy Perry se robó el show! Así se vivió la la tercera inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de las ceremonias inaugurales del Mundial 2026 que se llevaron a cabo en México y Canadá, Estados Unidos tendrá su celebración este viernes antes del partido entre el seleccionado local y Paraguay.

La celebración de apertura en Los Ángeles estará encabezada por estrellas de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. El evento busca reflejar la diversidad cultural y la influencia global de una ciudad considerada epicentro de la industria del entretenimiento. Inmediatamente después de la inauguración, se llevará a cabo el enfrentamiento entre EE.UU vs Uruguay.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la tercera ceremonia

19:58 | Suena el Himno Nacional de Estados Unidos. Dan + Shay fueron el dúo encargado de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos. Entre las celebridades que aparecieron en pantalla se encuentran Tom Cruise y la pareja británica conformada por David y Victoria Beckham.

19:56 |Suena el Himno Nacional de Paraguay. El grupo musical Purahei Soul fue el encargado de interpretar el Himno nacional de Paraguay antes del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

19:55 | Termina la presentación de Katy Perry y los jugadores de Estados Unidos y Paraguay toman posición para la ceremonia de apertura de juego, el primero de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país vecino.

19: 52 | Junto a Katy Perry, en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos se presentó un cantante de solo 10 años, de nombre Tius y originario de Noruega. A través de su cuenta de Instagram la cantante había anticipado su participación.

19:50 | Katy Perry interpreta el tema "Wonder" en su presentación para la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

🇺🇸 | AHORA - MUNDIAL 2026: Katy Perry y Tius Luka actuando en la tercera inauguración, esta vez en EEUU. pic.twitter.com/BgA1Vgcfqb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2026

19:00 | Se termina la primera parte de la tercera ceremonia, "Game Time" es la canción que interpretaron juntos el rapero Future y Tyla en la primera parte de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. Posteriormente llegaron Lisa, Anitta y Rema, para interpretar "Goals".

18:52 | La cantante brasileña Anitta y el rapero Rema se unieron a Lisa para interpretar el tema "Goals"

THIS TRIO ATE AND LEFT NO CRUMBS🔥🔥🔥



LISA OPENING CEREMONY#LISAxGOALS#LISAxFIFAWorldCup pic.twitter.com/40VcXB6gxY — alter ego (@idatelalisa) June 12, 2026



18:49 | Lisa interpreta el tema "Goals" en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

18:45 | Future y Tyla se hacen presentes en el escenario para dar inicio a la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

18:40 | Al ritmo de los tambores, comienza la ceremonia de inauguración en Estados Unidos.