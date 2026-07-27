¡Insólito! Empleado de gasolinera fue despedido por bañar perros de la calle en su hora libre

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Caso viral. El empleado de una gasolinera fue despedido después de que se viralizara un video en el que aparece bañando a tres perros de la calle durante su hora libre. El video generó el debate.

Despiden a trabajador de gasolinera por bañar perros callejeros

Muchas personas cuidan a sus mascotas como un miembro más de su familia, pero no solo eso, sino que muestran empatía hacia aquellos animalitos que se encuentran desamparados en las calles, como el caso de un joven trabajador de una gasolinera en México, quien se volvió protagonista en una escena que se volvió viral en TikTok.

Pues bien, de acuerdo al material de 15 segundos de duración y difundido en la famosa plataforma china, el empleado aprovechaba su tiempo de descanso por la tarde para guardar parte de su comida y alimentar a los perritos callejeros que rondaban cerca de la estación donde él trabajaba.

Con el tiempo, el joven ahorró dinero de sus propios ingresos para comprar un jabón especial para mascotas y así, con el agua del exterior, bañar con mucho cuidado y amor a esos animalitos, durante su hora libre. Pese a que el acto fue considerado por muchos como una muestra de solidaridad hacia esos seres vivos, el jefe de la gasolinera no lo vio con buenos ojos.

Usaba su tiempo libre para ayudar a los animalitos

La versión difundida en redes sociales precisa que el dueño de la gasolinera descubrió la actividad del trabajador y decidió despedirlo de manera inmediata, pese a que su acción no le generaba gastos a la compañía. El argumento, según la historia viral, fue que no quería perros callejeros dentro de la propiedad.

Tras la controversia generada en redes sociales y cuestionamientos, trascendió que los nuevos administradores del negocio buscaron reincorporar al trabajador a sus funciones. Sin embargo, para entonces, el joven ya había conseguido un nuevo trabajo en una empresa que respalda sus acciones en favor de los animales.

@carloschaviratv Lo despiden de su trabajo en una gasolinera por bañar a perritos de la calle. ♬ sonido original - Carlos Chavira

Caso viral generó el debate en redes sociales

Como era de esperarse, el caso se volvió viral y generó cientos de reacciones inmediatamente. La decisión de la gasolinera de despedir al joven generó fuertes críticas, ya que muchos pedían que se le diera una indemnización por un despido injustificado. Asimismo, otros usuarios en redes sociales destacaron el buen corazón del empleado por ayudar a los perritos, que por la mala decisión de sus dueños terminan abandonados en la calle.

Es así como en los últimos días, el video en TikTok se ha viralizado y generado el debate. Pues bien, muestra que el empleado de una gasolinera fue despedido por hacer uso de su tiempo libre para ayudar y bañar perros de la calle.