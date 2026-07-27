Tiktoker Cañita recolecta nueve camiones con víveres para apoyar a damnificados de Junín

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que comenzó como un encuentro futbolístico entre conocidos creadores de contenido terminó convirtiéndose en una verdadera muestra de solidaridad. El tiktoker Cañita convocó a sus seguidores y consiguió recolectar nueve camiones con víveres destinados a los damnificados de Junín tras el reciente sismo que golpeó la región.

Partido con entrada solidaria

El Estadio Municipal de Chorrillos fue el escenario elegido para el partido entre creadores de contenido de Perú y Honduras, equipo que estuvo liderado por el streamer Supremo. Sin embargo, para ingresar al recinto no era necesario comprar una entrada tradicional ni pagar una suma de dinero.

El único requisito solicitado a los asistentes fue llevar un víveres no perecibles. De esta manera, cada seguidor que acudió al encuentro también pudo aportar directamente a la campaña organizada para ayudar a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5,1 registrado en la región Junín el sábado 18 de julio.

El evento benéfico se realizó el sábado 25 de julio y tuvo como principal organizador a Alexis José Cañañaupa, conocido popularmente en las redes sociales como 'Cañita'.

Días antes del partido, el tiktoker y streamer utilizó sus plataformas digitales para invitar a su extensa comunidad a llenar las tribunas del estadio y, sobre todo, colaborar con las donaciones.

La convocatoria superó las expectativas. Gracias a los seguidores de 'Cañita' y a los fanáticos de los demás creadores participantes, se logró reunir una enorme cantidad de alimentos no perecibles, suficientes para llenar entre ocho y nueve camiones.

'Cañita' celebra respuesta de fans

El fin de semana terminó siendo doblemente especial para el creador de contenido. Además de celebrar que el equipo peruano consiguió quedarse con la copa del partido, 'Cañita' manifestó su alegría por la impresionante cantidad de donaciones recolectadas durante la jornada.

"Se ha llenado como ocho o nueve camiones llenos de víveres por todas las personitas que han entrado a este estadio y todo eso va a ser llevado para Huancayo, Junín, para las personas que han sido afectadas. Nuestros hermanos", comentó el influencer peruano tras finalizar el encuentro.

La emoción del tiktoker no pasó desapercibida. Poco después, en las redes sociales comenzó a circular un antiguo video suyo, grabado cuando recién empezaba a generar ingresos mediante la creación de contenido.

En aquella oportunidad, 'Cañita' prometió que, si algún día conseguía ganar mucho dinero, buscaría la forma de devolver parte de ese apoyo a las personas que más lo necesitaran.

Redes sociales resaltaron su labor

La iniciativa provocó una ola de comentarios positivos en TikTok. Varios usuarios destacaron que esta no sería la primera vez que el influencer participa en actividades de ayuda y recordaron su presencia durante los incendios forestales, cuando habría acudido junto con otras personas para colaborar directamente.

"Cuando eres influencer de verdad", "O sea Cañita ya hizo más que cualquier congresista" y "Hicimos influencer a la persona correcta", fueron algunos de los mensajes publicados por los internautas.

Otros seguidores señalaron que la comunidad del tiktoker ya había conseguido llenar cuatro camiones antes de que comenzara el partido, una cifra que habría aumentado considerablemente con las donaciones entregadas en el Estadio Municipal de Chorrillos.

De esta manera, el tiktoker Cañita logró recolectar hasta nueve camiones con víveres durante el partido entre creadores de Perú y Honduras. Las donaciones serán trasladadas a Huancayo para apoyar a los damnificados de Junín que resultaron afectados por el sismo de magnitud 5,1.