"Una ronda más": Españoles sorprendidos al probar jugo de fruta y tener yapa

03/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más al mostrar un video compartido en la cuenta de @nomadexpedition.es, en la famosa plataforma de TikTok, donde dos turistas españoles quedaron asombrados con el buen trato de los peruanos al pedir un jugo de frutas y recibir yapa.

Deslumbrados con la sazón peruana

En el material audiovisual, de un minuto y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que dos extranjeros de España llegaron al Perú para descubrir las más bellas tradiciones, variada cultura y gastronomía del país. Es así como en su recorrido por las regiones del Perú quedaron deslumbrados con el buen trato de los ciudadanos.

En la escena se ve cómo piden un vaso de jugo cada uno para empezar el día con gran energía y poder proseguir su ruta turística. La pareja solicitó un especial de tutifruti y una combinación de plátano, lúcuma naranja.

Recibieron yapa

Ambos comentaron a la vez: "Guaao qué rico de verdad, riquísimo, pero riquísimo", "un fresco se nota", "el mejor zumo que probado en mi vida, de verdad", por encontrar una gran variedad de zumos de jugos en el Perú y la forma en que varias frutas eran combinadas.

No solo quedaron deslumbrados con el buen sabor de sus refrescos, sino por el buen trato de la persona que los atendía y porque recibieron su respectiva 'yapa' algo que no es común en otros países.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en comentar que en el Perú los extranjeros siempre recibirán un buen trato y cariño. Asimismo, felicitaron a ambos españoles por elegir al Perú como su destino turístico.

"Recuerden siempre si pide la yapa cuando son bebidas", "un ponche con cervecita negra también es lo máximo o el conocidísimo jugo especial", "no sabían de la yapa del jugo. Pidan yapa siempre a las caseritas", "la fruta fresca es riquísima. No se compara con los industriales", "ese no es cualquier mercado, es el mercado de San Pedro. Lleno de turistas siempre, todo muy delicioso. Prueben el choclo con queso", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó furor y fue compartido en plataformas como Twitter y Facebook. Además, varios usuarios lograron reconocer el lugar donde la pareja española fue atendida, en Cusco, y recibió un buen trato al pedir un zumo de frutas, que en su país tiene un gran costo y no reciben yapa, según detallaron en su cuenta de la plataforma china.