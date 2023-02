19/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Todo esfuerzo trae su recompensa! La ardua y sacrificada preparación para ingresar a la universidad, en muchos casos, conlleva a historias de superación y, otras, de persistencia. Es así, que un joven viene postulando ocho años sin éxito alguno.

Es así que, el video en cuestión fue difundido por el usuario Robin Amado (@robinamado) en la plataforma de TikTok, en la se cuenta la historia de un joven que, desde 2015, ha intentando ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI).

En el cortometraje, se visualiza a un grupo de amigos junto a Amado, el cual, aprovecha para preguntar un chico de lentes cómo le fue en su examen, a lo cual, jovialmente, responde que "más o menos".

Sin embargo, el trasfondo del asunto es el tiempo que viene realizándola, revelando y asombrando a más de uno a su costado. Incluso, aseveró que conoce gran parte de las academias de preparación para la UNI.

"Maso menos, voy haciendo desde 2015 la prueba. Me conozco todas las academias, hasta las que quebraron".

Mira el peculiar caso

Algunos usuarios destacaron la perseverancia del joven en insistir durante años su entrada a la UNI; apuntando que a pesar de las dificultades "sigue con una sonrisa" que irradia positivismo.

Otros, señalaron que ya se hizo amigo hasta del "portero" y que es un ejemplo por sus deseos de superarse y no escuchar malos comentarios.

"Aun así sigue con la sonrisa, da felicidad", "el portero se hizo su causa de años", "el verdadero 'me río para no llorar'", "es la etapa más dura, vamos que sí se puede", "¿por qué me salió este video? Mi niño está postulando y mañana el último examen. La UNI es difícil", "mano, esa etapa de la prepa es la más feliz de la vida, disfrútalo y suerte el viernes. Adentro ya es otro cantar".