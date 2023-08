Alejandro Soto sí pidió acogerse a la ley de prescripción que impulsó en el Congreso

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, sí pidió acogerse a ley de prescripción que él mismo aprobó en el Parlamento, como puede constatarse en un documento de su defensa legal al Poder Judicial.

El expediente emitido por Walter Pimentel Peralta solicitó al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Cusco tomar en cuenta el Código Procesal Penal, "en su inciso 3, literal b, del artículo 28 concordante al inciso 5 y artículo 364", para promover el incidente.

En ese sentido, el requerimiento data del 14 de julio, siete días antes que el magistrado Carlos Román Gil, convoque a la defensa de Transporte y Turismo Waynapicchu para resolver las denuncias penales contra el parlamentario.

En ese momento, el Ministerio Público (MP) estaba solicitando 8 años y 8 meses de prisión contra el miembro de la representación nacional. Esto porque la empresa acusó al legislador por los delitos de estafa y falsedad genérica.

Previo a la divulgación del documento, Soto Reyes se defendió y dijo que la norma de prescripción no lo beneficia. Además, sostuvo que su colega Flavio Cruz, de Perú Libre (PL), es el autor e impulsor de la ley.

"Las medias verdades son peor, que las mentiras. Esta ley a la que hacen mención y que supuestamente me beneficia, no me beneficia, es falso. Yo no soy autor de esa norma, el titular es Flavio Cruz, quien solicitó que se priorice el proyecto de ley", declaró.