Villa El Salvador: Olla común 'Muy Muy' amplía su huerto ante alza de precios

La olla común 'Muy Muy', ubicada en Villa El Salvador (VES), amplió su huerto propio, vegetales aprovechando la humedad de la zona. Dicha medida se tomó ante el alza de precios de varios productos alimenticios.

Nelida Rodríguez, quien es la encargada de la olla común que abastece al sector 200 millas, conversó con nuestro medio acerca de la situación que atraviesa su organización.

Rodríguez informó que el huerto fue creado en plena pandemia, pero su ampliación se realizó muy recientemente.

En diálogo con nuestro medio, la señora Nelida Rodríguez comentó que evitan adquirir productos que antes eran esenciales en sus menús ante el incremento de precios.

"Ya no podemos comprar pescado o pollo, porque no tenemos cómo. Para todos no compramos solo uno o dos kilos, tenemos que cocinar con 15 o 20 para abastecer a todos y no nos conviene esa cantidad por el alto costo", agregó.