Gobierno de Taiwán y Exitosa donan 1 tonelada de alimentos a olla común 'Fe y Esperanza'

La ayuda para los más necesitados no se detiene y por ello, Exitosa y el Gobierno de Taiwán llegaron hasta la olla común 'Fe y Esperanza', ubicada en el asentamiento humano Los Jazmines de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.

Es así que, nuestro medio hizo la entrega más de 1 tonelada de alimentos de primera necesidad que beneficiarán a más a toda la comunidad, ya que la olla común alimenta a una gran cantidad de personas, especialmente a personas que no pueden trabajar y son casos sociales.

Entre los alimentos que se entregaron se pueden mencionar las verduras como el camote y papa, así como también abarrotes como aceites, fideos, arroz, leche, avena, azúcar y menestras.

Exitosa llegó hasta la ollita común 'Fe y Esperanza' y pudo conversar con Roxana Raquel, presidenta de la olla, quien se mostró muy agradecida por toda la ayuda que su comunidad ha recibido, ya que ella junto a otras madres de familia se encargan de alimentar a aproximadamente 80 personas.

Asimismo, comentó que su ollita común nació en medio de la pandemia y ha sobrevivido gracias al apoyo de varias empresas. Sin embargo, hace un tiempo se quedaron sin alimentos, por lo que he venido tocando puertas sin obtener resultados positivos, hasta que llegó a Exitosa.

"Nos hemos quedado sin alimentos y yo he ido a varias empresas llevando oficio. De todas las empresas que he tocado las puertas, ustedes son los primeros que me han me han abierto las puertas. Me siento feliz más por los casos sociales que tengo: niños autistas, tercera edad, discapacitados, mares solteras, niños especiales y toda clase de personas que realmente necesitan ayuda", comentó.