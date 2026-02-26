¡Al descubierto!: Revelan cuánto ganaban pistoleros y halcones de "El Mencho"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un documento hallado en un inmueble donde presuntamente se ocultaba "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó al descubierto la estructura de pagos que recibían pistoleros y halcones de la organización criminal. La hoja, titulada "Lista de muchachos", detalla nombres, cargos y salarios mensuales, revelando cuánto dinero se movía dentro del grupo.

En la lista aparecen distintos rangos. Los llamados "comandantes" encabezan el registro con sueldos que alcanzaban los 7 mil dólares mensuales. Otros mandos recibían 6 mil dólares y algunos 4 mil. Más abajo figuran los "pistoleros" y un puesto identificado como "pistolero mini", con pagos que, en la mayoría de los casos, eran de 4 mil dólares al mes.

El documento muestra decenas de alias, lo que sugiere un nómina más amplia y organizada. Los montos son fijos y están claramente establecidos, lo que apunta a una estructura interna con control financiero y jerarquías definidas.

Esta sería la nómina de algún pelotón del CJNG.

Una nómina con jerarquías claras

En la parte superior del listado aparecen seis comandantes. Algunos de ellos tenían ingresos mayores, marcando diferencias dentro del mismo rango. Después se observa un bloque numeroso de pistoleros, todos con el mismo sueldo base de 4 mil dólares.

También destaca la figura del "pistolero mini", que según el documento recibía 7 mil dólares, una cifra incluso superior a la de varios comandantes. Esto podría indicar funciones especiales o un nivel de confianza mayor dentro de la organización.

La existencia de esta lista confirma que el CJNG operaba con un esquema de pagos regular, similar al de una empresa, pero enfocado en actividades ilícitas. Cada integrante tenía un alias y un salario asignado.

El dinero detrás del crimen organizado

El hallazgo permite dimensionar el poder económico del CJNG. Si se suman los sueldos mensuales de todos los integrantes de este pelotón que aparece en la hoja, la cifra ascendería a varios miles de dólares al mes en tan solo ese grupo.

Estos pagos reflejan la capacidad financiera del cártel y explican cómo logra mantener una red amplia de colaboradores armados y vigilantes. Los halcones, encargados de alertar sobre movimientos de autoridades o grupos rivales, y los pistoleros, responsables de acciones armadas, recibían ingresos muy por encima del salario promedio en muchas regiones de México.

La documentación encontrada en el sitio vinculado a "El Mencho" no solo exhibe nombres y cifras. También muestra el nivel de organización interna y la disciplina financiera con la que opera el CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos de México.