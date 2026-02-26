¡Cayó "Pañal"!: Confesión del menor detenido permitió revelar datos de "Los Chuckys de Collique"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La detención de un menor de edad conocido como "Pañal" abrió una nueva línea en las investigaciones por el atentado contra un chofer de la empresa de transportes "Sagrado Corazón", conocido como los "Azulitos de Collique". Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP) su testimonio permitió identificar con claridad a los presuntos responsables del ataque armado.

De acuerdo con lo señalado en conferencia de prensa por el jefe nacional de Investigación Criminal, el autor de los disparos sería un integrante de la banda "Los Chuckys de Collique", alias "La Rata", quien ya estaría plenamente identificado por las autoridades. El menor indicó que este sujeto ejecutó el atentado, mientras otro miembro de la organización lo esperaba en una motocicleta para facilitar la fuga.

Los implicados fueron identificados como Emerson Valentín López Pintado, de 19 años, alias "La Rata", y Sandro Jesús Bernaola Brito, de 23, alias "Sandro". Ambos formarían parte de la misma organización criminal. Las cámaras de seguridad resultaron claves, ya que captaron la placa de la motocicleta utilizada en la huida.

El jefe de la División de Investigación Criminal Lima Norte (Divincri) informó que, tras las diligencias, se ubicaron los inmuebles vinculados a los sospechosos del crimen y se logró incautar la motocicleta empleada en el ataque.

Confesión que destapó más crímenes

La situación del menor detenido se agravó tras revelarse su presunta participación en otro hecho violento. La noche del 15 de febrero, una pelea entre barristas en Comas dejó dos personas fallecidas. Según las investigaciones, el adolescente habría confesado a su pareja haber disparado contra dos integrantes de la banda rival "Los Inquietos de Collique".

Esa confesión fue tomada como elemento de prueba por la Policía. Las autoridades sostienen que el menor pertenece a "Los Chuckys de Collique" y que estuvo involucrado tanto en el enfrentamiento entre barristas como en el ataque extorsivo contra el conductor del servicio público.

🚔 La Policía Nacional del Perú detuvo a un menor de edad que estaría vinculado a la muerte de barristas en Comas y a la presunta extorsión contra un bus de la empresa conocida como Los Azulitos en Collique.



⚖️ El caso quedó en manos de las autoridades competentes para las... pic.twitter.com/X2IOZptdGB — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) February 26, 2026

Captura inminente y proceso legal

Para la Policía, la captura de "La Rata" y "Sandro" sería cuestión de horas, debido a los antecedentes y a las pruebas recogidas. Ambos cuentan con historial policial y estarían plenamente ubicados.

En cuanto al menor, será puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado a un centro juvenil de detención mientras continúan las investigaciones.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades penales correspondientes en este nuevo episodio de violencia que sacude al distrito de Comas.