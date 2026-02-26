DNI que 'no caduca' es válido para elecciones y ahora se puede duplicar online

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, muchos adultos mayores quieren ejercer su derecho a voto. En vista de ello, surge la duda si los DNI con la anotación 'no caduca' son válidos para realizar el voto.

Por eso, Reniec informa que el documento mantiene su vigencia para realizar diversos trámites y ahora se podrá realizar el duplicado de la tarjeta de identidad de manera virtual. Conoce aquí cómo y más detalles.

DNI que 'no caduca' es válido para Elecciones

Ya sea el DNI azul o electrónico, todos los ciudadanos que cuenten con la inscripción 'no caduca' pueden llevar a cabo diversos trámites e incluso participar en las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según precisó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De acuerdo a la información oficial, el organismo precisa que el documento sigue contando con vigencia y validez legal así cuente con la inscripción.

Reniec informa que algunas instituciones exigen el cambio del DNI azul al DNIe (electrónico), sin embargo, indica que no es necesario realizar la modificación si la identificación cuenta con la anotación 'no caduca'. No obstante, si el ciudadano es víctima de robo o pérdida, este duplicado se puede realizar vía web.

Realiza el duplicado vía web

Ahora se puede realizar el duplicado del DNI a través de los web. Conoce los pasos aquí.

Pago del trámite: Realizar el pago de S/ 30.00 con el código 02121. El pago se puede realizar a través de Yape o cualquier agente del BCP. Esta oferta estará disponible únicamente hasta el 12 de abril de 2026. Descargar aplicación 'DNI BioFacial': Descargar la aplicación DNI Bio Facial en el celular y seleccionar la opción "Emisión por primera vez del DNIe". Tomarse la fotografía para validar la identidad y otra para actualizar la imagen del documento. Esta debe ser tomada con apoyo de otra persona, a una distancia de 1 a 1.5 metros, con buena iluminación y fondo blanco. Registro en la web del Reniec: Una vez completada la fase biométrica, debe ingresar a la página oficial de Reniec, luego ingresa a la sección "Duplicado de DNI/DNIe", posteriormente selecciona "Empezar trámite". Validar los datos personales: El sistema te permitirá elegir la oficina donde deseas recoger tu nuevo DNIe. El nuevo documento tendrá una vigencia de 10 años.

Los ciudadanos peruanos con DNI con inscripción 'no caduca' pueden participar sin problemas de las Elecciones Generales 2026.