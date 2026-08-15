Gobierno del Perú expresó su solidaridad al pueblo de Indonesia tras terremoto de magnitud 7.7

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú expresó su solidaridad al Gobierno y el pueblo de Indonesia tras el devastador terremoto de magnitud 7.7 que dejó varias víctimas. La Cancillería confirmó que, hasta el momento, no hay peruanos afectados por el fuerte movimiento telúrico.

Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia dejó más de 40 muertos

Un devastador terremoto de magnitud 7.7 sacudió el mar frente a la costa de Indonesia, dejando más de 40 muertos, graves daños materiales y en edificios, y generando la preocupación entre la ciudadanía de ese país.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el fuerte movimiento telúrico tuvo lugar cerca de las 05:58 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a una profundidad de 10 kilómetros.

Además, se reportó que otra actividad sísmica en Indonseia se reportó con una magnitud de 6.6, a 76 kilómetros al sureste de Medan. Debido a ese nuevo "remezón", la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú precisó, a través de sus redes sociales, que el movimiento no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Cancillería expresó su solidaridad a Indonesia tras terremoto

Tras la emergencia que se vive en Indonesia por la cifra de víctimas que dejó el terremoto de magnitud 7.7, el Gobierno del Perú, a través de la Cancillería liderada actualmente por Carlos Espá, expresó su solidaridad y, a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de X, extendió sus condolencias por los fallecidos.

Además, hizo llegar al Gobierno de Indonesia sus votos por la pronta recuperación de los heridos y por la rápida reparación de los daños materiales ocasionados por en el país ubicado en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una región de intensa actividad sísmica y volcánica.

"Comunicado Oficial 013-26: El Gobierno del Perú expresa su solidaridad al Gobierno y pueblo de Indonesia tras el terremoto", se lee en el tuit de la Cancillería de Perú.

Comunicado de Cancillería de Perú tras terremoto en Indonesia.

No hay peruanos afectados por la tragedia en Indonesia

Finalmente, la Cancillería destacó que hasta el momento, "no se registran ciudadanos peruanos afectados" por el terremoto en Indonesia. Asimismo, precisa que la Embajada del Perú en Indonesia y su Sección Consular permanecen atentos ante cualquier requerimiento de asistencia que pudieran presentar nuestros compatriotas.

En ese marco, insta a que ante cualquier emergencia, puedan comunicarse con la Sección Consular a través de los siguientes medios:

Teléfono de emergencia: +62 858 20061988.

Correo electrónico: [email protected]

De esa forma, el Gobierno del Perú expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República de Indonesia tras el terremoto de magnitud 7.7 que afectó la localidad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.