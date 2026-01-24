¡A juntar AGUA desde YA! Anuncian corte de agua el 25 y 26 de enero: ¿Tu distrito se verá afectado?

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este domingo 25 y lunes 26 de enero, en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

Sedapal informó que la interrupción temporal del servicio de agua potable en esas dos fechas se deberá a trabajos de mantenimiento programados con el objetivo de seguir garantizando la calidad y el buen funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución.

En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico antes del horario establecido. A continuación, la lista de distritos que se verán afectados:

Interrupción del servicio en Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del domingo 25 de enero.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del domingo 25 de enero. Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, Calle 14 hasta la Calle 28.

Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, Calle 14 hasta la Calle 28. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 137.

Asimismo desde las 12 m. a 11:50 p.m. del 25 de enero el corte será en Urb. El Mirasol de Huampaní 4ta etapa, Mz. A1-B1-C1-D1-E1-Z-Y.

Sin agua este lunes 26 de enero

De acuerdo al último reporte de Sedapal, el corte este 26 de enero será en los siguientes distritos:

En Ate

Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona Z UCV 232--232B-234-235. Afecta CR-284 ALA R-1 ALA.

A.H. Huaycán zona Z UCV 232--232B-234-235. Afecta CR-284 ALA R-1 ALA. Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 150.

En Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: APV San Miguel de Copacabana, APV Victoria de Copacabana, Asoc. Propietarios Las Dalias de Copacabana, Asoc. Prop. Los Huertos de Copacabana, Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. Prop. Viv. Virgen de Copacabana, Asoc. Viv. Pancha Paula. Asoc. Viv. Los Álamos del Norte de Copacabana, Asoc. Viv. El Roble, Asoc. Prop. Sto. Domingo de Copacabana, Asoc. Prop. Urb. Casuarinas de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Chavín de Huántar II etapa, Asoc. Prop. Casa Huertas de Copacabana de Puente Piedra. Asoc. Santa María de Copacabana, Asoc. Viv. Las Begonias de Copacabana, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Copacabana I etapa, Asoc. Viv. Las Dalias de Copacabana, Asoc. Álamos I y II etapa, Urb. Los Álamos IV, Urb. Santa Paula I etapa.

APV San Miguel de Copacabana, APV Victoria de Copacabana, Asoc. Propietarios Las Dalias de Copacabana, Asoc. Prop. Los Huertos de Copacabana, Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. Prop. Viv. Virgen de Copacabana, Asoc. Viv. Pancha Paula. Asoc. Viv. Los Álamos del Norte de Copacabana, Asoc. Viv. El Roble, Asoc. Prop. Sto. Domingo de Copacabana, Asoc. Prop. Urb. Casuarinas de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Chavín de Huántar II etapa, Asoc. Prop. Casa Huertas de Copacabana de Puente Piedra. Asoc. Santa María de Copacabana, Asoc. Viv. Las Begonias de Copacabana, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Copacabana I etapa, Asoc. Viv. Las Dalias de Copacabana, Asoc. Álamos I y II etapa, Urb. Los Álamos IV, Urb. Santa Paula I etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 380.

En Lurigancho

Áreas afectadas: Asoc. Compradores Condominio Los Jazmines, Asoc. Resid. Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Resid. Virgen del Buen Paso. Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Asoc. Viv. Mantaro, A.H. Pampas Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay.

Asoc. Compradores Condominio Los Jazmines, Asoc. Resid. Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Resid. Virgen del Buen Paso. Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Asoc. Viv. Mantaro, A.H. Pampas Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 135.

Es así como hasta el cierre de esta nota, Sedapal informó que tiene cortes de agua programados este 25 y 26 de enero en los distritos de Lurigancho, Ate y Puente Piedra.